Обновление 1.4.2 для Control Resonant устраняет ошибки, блокирующие прохождение заданий

Студия Remedy выпустила обновление 1.4.2 для Control Resonant, исправляющее ряд известных ошибок, в том числе проблемы, мешавшие прохождению конкретных заданий, и другие мелкие недочёты. В частности, устранена ошибка, блокировавшая прогресс в задании «Дом в беде» (The House in Distress), а также исправлена ​​проблема в побочном задании «У каждой собаки свой день» (Every Dog Has Her Day), из-за которой игроки не получали награду за его выполнение.

Исправлена ​​ошибка в задании «Дом в беде» (The House in Distress), из-за которой исчезала Зои, что делало невозможным дальнейшее прохождение.

Исправлена ​​ошибка, не позволявшая игроку покинуть локацию «Разрыв» (Gap) после выхода в главное меню сразу после победы над боссом «Художница», если игрок не воспользовался подсказкой по выбору способностей.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок не мог расспросить персонажа Баскена об Андерхилл на поздних этапах задания.

Исправлена ​​ошибка в побочном задании «У каждой собаки свой день» (Every Dog Has Her Day), из-за которой за выполнение миссии не выдавался артефакт в качестве награды. Теперь награда будет выдана (если только собака ее не съела). Разработчики также добавили возможность задним числом выдать награду игрокам, уже завершившим это задание (при условии, что они ещё не начали «Новую игру +»!).

Исправлена ​​ошибка, из-за которой персонаж «Огнеборец» (Firebreaker), которого нужно было защищать, просто стоял на месте и ничего не делал.

Исправлена ​​ошибка, приводившая к нанесению чрезмерного урона Дилану от эффекта «Горение» в ситуациях, когда использовался артефакт «Кошелек» и заканчивалась энергия.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой состояние рейнджеров не всегда сбрасывалось должным образом во время заданий по сопровождению.

Релиз Control Resonant состоялся 24 сентября 2026 года на платформах PS5, ПК и Xbox Series X/S.