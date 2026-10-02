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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.3 372 оценки

Оригинальный саундтрек к Control Resonant от Петри Аланко уже доступен на всех стриминговых платформах

monk70 monk70

Лейбл Milan Records выпустил оригинальный саундтрек к игре Control Resonant, написанный композитором Петри Аланко; музыка уже доступна на таких стриминговых сервисах, как Spotify, Apple Music и YouTube Music.

Ранее Аланко уже писал музыку для оригинальной игры Control. Новый саундтрек сочетает в себе элементы электронной музыки, вокальные партии и повторяющиеся тематические мотивы.

Список композиций:

  1. Tabula Rasa
  2. Into the Sunshine (при участии Вероники Витазковой — флейта)
  3. Obsessive Compulsive Order
  4. Activate – Execute
  5. Thrown Out
  6. Back to Zero
  7. The Cell
  8. Entity in Gap
  9. Sibling Theme (Broken Conduit) (расширенная версия)
  10. Final Conduit Pt. 2
  11. Final Fight
  12. Final Conclusion
  13. The One I Once Knew (при участии Амелии Джонс)

Control Resonant доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (в Steam и Epic Games Store).

Индустрия 32
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1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Benef108

В игре классные получились треки, которые с вокалом) я был расстроен что нет poets of the fall, но и даже без них вышло отлично) и как обычно мне понравилось как треки были вшиты в игру, на определенных миссиях