Оригинальный саундтрек к Control Resonant от Петри Аланко уже доступен на всех стриминговых платформах

Лейбл Milan Records выпустил оригинальный саундтрек к игре Control Resonant, написанный композитором Петри Аланко; музыка уже доступна на таких стриминговых сервисах, как Spotify, Apple Music и YouTube Music.
Ранее Аланко уже писал музыку для оригинальной игры Control. Новый саундтрек сочетает в себе элементы электронной музыки, вокальные партии и повторяющиеся тематические мотивы.
Список композиций:
- Tabula Rasa
- Into the Sunshine (при участии Вероники Витазковой — флейта)
- Obsessive Compulsive Order
- Activate – Execute
- Thrown Out
- Back to Zero
- The Cell
- Entity in Gap
- Sibling Theme (Broken Conduit) (расширенная версия)
- Final Conduit Pt. 2
- Final Fight
- Final Conclusion
- The One I Once Knew (при участии Амелии Джонс)
Control Resonant доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (в Steam и Epic Games Store).
В игре классные получились треки, которые с вокалом) я был расстроен что нет poets of the fall, но и даже без них вышло отлично) и как обычно мне понравилось как треки были вшиты в игру, на определенных миссиях