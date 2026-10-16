"Отличный старт": в Remedy отреагировали на успех Control Resonant после утечки игры в сеть

В Remedy Entertainment отреагировали на успех Control Resonant, которая стала самой быстро продающейся игрой в истории студии. Директор по коммуникациям компании Томас Пуха лаконично оценил результаты: «Вот так. Отличный старт». Сама Remedy также поблагодарила игроков за поддержку и участие в жизни сообщества.

Особенно примечательно это достижение на фоне утечки игры. Вскоре после цифрового релиза в конце сентября взломанная версия Control Resonant появилась в сети, однако это не помешало проекту продаться тиражом в миллион копий всего за три недели. Для сравнения, предыдущему рекордсмену студии, Alan Wake 2, потребовалось около двух месяцев, чтобы достичь аналогичного результата.

При этом некоторые пользователи пиратских площадок неожиданно выступили за покупку игры. Они призывали поддержать Remedy официальной покупкой, отмечая, что хотят видеть новые проекты студии. Впрочем, насколько подобные призывы повлияли на продажи, неизвестно.

У Remedy есть и дополнительные возможности увеличить аудиторию: физические издания Control Resonant только начали поступать в продажу. Пока рано говорить об окончательной прибыльности проекта, поскольку данных о бюджете разработки и маркетинговых расходах нет. Тем не менее быстрый старт стал хорошим сигналом для студии, чьи игры не всегда рассчитаны на массовую аудиторию.