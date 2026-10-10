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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.3 413 оценок

Пасхалка в Control Resonant намекает на возвращение Барри Уилера в Alan Wake 3

monk70 monk70

В Control Resonant игроки обнаружили пасхалку с посланием, зашифрованным азбукой Морзе. Мигающая лампочка передаёт разные сообщения в зависимости от прохождения: при первом запуске игры она сообщает «Смерть автора» (Death of the Author), а в режиме «Новая игра+» появляется новая фраза — «Барри Уилер вернётся» (Barry Wheeler Will Return).

Барри — давний друг и литературный агент Алана Уэйка, знакомый поклонникам серии. Необычная находка породила предположения о его возможном возвращении в следующей части франшизы.

Впрочем, Remedy Entertainment пока не подтверждала разработку Alan Wake 3 или появление Барри в продолжении. Поэтому послание стоит воспринимать как потенциальный намёк, а не официальное подтверждение.

Индустрия 33 Слухи 4
12
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
HarmfulVillius

Ещё и 3-я часть этого овна будет...

8
Aleksey Aleshka

Обожаю первого Уэйка. Контрол вообще одна из любимейших игр эвер. Но, если честно, уже крайне надоело что ни одна игра ничем не заканчивается. Каждая игра в плане истории филлер-намек на следующую

5
ContemptuousWinters

да надоели
Связывают очень разные игры в одну типа вселенную - не всем по вкусу придётся такое поппури. И остаётся чувство, что упустил что-то.
Хотя на деле сюжет в том же первом Control можно уместить в пару строк и даже в такой подаче обойтись без больших потерь. Так как и в самой игре сюжет подаётся через записки и едва спровоцированные реплики героини в очередной слабо обоснованной для посещения локации

4