Пасхалка в Control Resonant намекает на возвращение Барри Уилера в Alan Wake 3

В Control Resonant игроки обнаружили пасхалку с посланием, зашифрованным азбукой Морзе. Мигающая лампочка передаёт разные сообщения в зависимости от прохождения: при первом запуске игры она сообщает «Смерть автора» (Death of the Author), а в режиме «Новая игра+» появляется новая фраза — «Барри Уилер вернётся» (Barry Wheeler Will Return).
Барри — давний друг и литературный агент Алана Уэйка, знакомый поклонникам серии. Необычная находка породила предположения о его возможном возвращении в следующей части франшизы.
Впрочем, Remedy Entertainment пока не подтверждала разработку Alan Wake 3 или появление Барри в продолжении. Поэтому послание стоит воспринимать как потенциальный намёк, а не официальное подтверждение.
Ещё и 3-я часть этого овна будет...
Обожаю первого Уэйка. Контрол вообще одна из любимейших игр эвер. Но, если честно, уже крайне надоело что ни одна игра ничем не заканчивается. Каждая игра в плане истории филлер-намек на следующую
да надоели
Связывают очень разные игры в одну типа вселенную - не всем по вкусу придётся такое поппури. И остаётся чувство, что упустил что-то.
Хотя на деле сюжет в том же первом Control можно уместить в пару строк и даже в такой подаче обойтись без больших потерь. Так как и в самой игре сюжет подаётся через записки и едва спровоцированные реплики героини в очередной слабо обоснованной для посещения локации