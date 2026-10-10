Пасхалка в Control Resonant намекает на возвращение Барри Уилера в Alan Wake 3

В Control Resonant игроки обнаружили пасхалку с посланием, зашифрованным азбукой Морзе. Мигающая лампочка передаёт разные сообщения в зависимости от прохождения: при первом запуске игры она сообщает «Смерть автора» (Death of the Author), а в режиме «Новая игра+» появляется новая фраза — «Барри Уилер вернётся» (Barry Wheeler Will Return).

Барри — давний друг и литературный агент Алана Уэйка, знакомый поклонникам серии. Необычная находка породила предположения о его возможном возвращении в следующей части франшизы.

Впрочем, Remedy Entertainment пока не подтверждала разработку Alan Wake 3 или появление Барри в продолжении. Поэтому послание стоит воспринимать как потенциальный намёк, а не официальное подтверждение.