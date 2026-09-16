Перед релизом Control Resonant студия Remedy выпустила документалку про разработку экшена с новыми кадрами из игры

Если вы недостаточно ознакомились с особенностями сиквела Control и необычным миром этой вселенной, разработчики решили исправить ситуацию. Remedy совместно с журналистами PC Gaming Show опубликовали полноценную 17-минутную документалку про создание второй части, которая сменила жанр на ролевой экшен от третьего лица и перенесла события из закрытых офисов Федерального Бюро Контроля на открытые улицы Нью-Йорка.

В опубликованном видео авторы не только раскрыли философию продакшна, но и продемонстрировали свежие геймплейные футажи. Главным героем новой истории выступает Дилан Фейден — брат Джесси из оригинальной игры. По словам разработчиков, если Джесси попала из обычного мира в параестественный комплекс, то для Дилана, много лет проведшего в изоляции, выход на поверхность становится совершенно новым опытом.

Самое интересное, что было озвучено разработчиками в документалке:

В отличие от оригинала с упором на дистанционную стрельбу, Control Resonant делает ставку на агрессивный ближний бой, парирования и комбо-атаки холодным оружием в сочетании с гравитационными способностями. Так как бои перенеслись на улицы Манхэттена, авторы отказались от блокировки дверей и теперь стимулируют игроков вступать в схватки ценными наградами и контролем сюжетных проходов.

Манхэттен подвергся воздействию непостижимой силы, перестраивающей городские кварталы, время и освещение в причудливые алгоритмические узоры. Аномалия превратила людей со сверхспособностями в монстров — «Резонансов». Охотясь на них, Дилан побеждает чудовищ и забирает их силы себе, открывая новые боевые ветки.

Авторы отошли от строгой обязательности каждого столкновения. В рамках некоторых сюжетных этапов игроку могут предложить устранить, к примеру, двух боссов из трех доступных на выбор. В ролике детально показали одну из таких противниц — бывшую танцовщицу, чьи движения записывали с помощью реальных хореографов, а музыкальную тему создавали по математической последовательности чисел Фибоначчи.

Ну и на последок интересная деталь из саундтрека Control Resonant. Оказалось, что главная музыкальная тема Дилана представляет собой тему Джесси из первой Control, проигранную задом наперед. Кроме того, многие синтезаторные партии и струнные звуки в саундтреке были синтезированы из искаженных записей человеческих криков и предельного напряжения голосовых связок, подчеркивая психологическую травму протагониста после одержимости Иссами.

Релиз Control Resonant состоится уже 24 сентября 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.