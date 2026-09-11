Перед выходом Control Resonant стоит освежить память: разработчики напомнили сюжет первой части

С момента выхода первой части Control прошло семь лет. Разработчики понимают, что многие игроки могли забыть сюжет, поэтому выпустили краткий обзор событий игры.

В 2019 году Джесси Фейден вошла в Старейший дом — штаб-квартиру Федерального бюро контроля. Последовавшие за этим события сделали ее новым директором Бюро и заставили сразиться с межпространственным резонансом, известным как Шумы. А главное — это помогло ей найти пропавшего брата.

В детстве Джесси и Дилан нашли таинственный предмет — проектор слайдов, открывавший порталы в иные измерения. Вскоре после этого мальчик исчез. Спустя годы поисков его сестра обнаружила штаб-квартиру Федерального бюро контроля, которой не было ни на одной карте. Так начинается сюжет Control.

Законы физики внутри здания действуют не так строго, как снаружи. Хуже того, здание захватила зловещая сила, известная как Искажение. После гибели предыдущего директора и успешного прохождения испытания, устроенного Советом, Джесси заняла его пост.

Выяснилось, что Бюро рассматривало Дилана как объект исследования, готовя его на роль будущего директора. Однако вмешательство Джесси разрушило все планы. Благодаря усилиям героини, помощи сотрудников организации и использованию проектора угрозу удалось устранить, а брата — спасти.

Новая миссия Джесси — удержать Искажение внутри штаб-квартиры. Однако что-то пошло не так — об этом мы узнаем в сиквеле. На этот раз нам предстоит взять на себя роль Дилана и исследовать искажённый Манхэттен.

Релиз Control Resonant состоится 24 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Недавно разработчики опубликовали полные системные требования для ПК-версии.