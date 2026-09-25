Пиратское сообщество массово призывает покупать Control Resonant и поддержать Remedy

24 сентября Remedy Entertainment выпустила Control Resonant - и игра моментально взлетела в топы. Пик одновременных игроков по данным SteamDB, превысил 34000 человек. В Steam уже более 1000 отзывов, 87% из которых положительные.

Что неожиданно, Control Resonant благосклонно приняли и в пиратском сообществе. На Reddit существует сабреддит, посвященный пиратским играм, и пользователи, обычно радеющие за все бесплатное, массово публикуют посты с высокой оценкой игры и призывают купить игру и поддержать Remedy.

Примечательно, что в октябре прошлого года Remedy Entertainment пересмотрела прогноз по финансовым результатам из-за слабых продаж FBC: Firebreak, а генеральный директор Теро Виртала подал в отставку. На этом фоне в пиратском сообществе, судя по всему, распространяется движение за поддержку Remedy, оказавшейся в сложной ситуации.

Подобные кампании в пиратских сообществах случались и раньше. В 2025 году с выходом Hollow Knight: Silksong, цена которой составляла 20 баксов, пиратское сообщество тоже призывало покупать игру легально из-за небольшой цены и ради поддержки разработчиков.

К сожалению, в России Control Resonant недоступна, так что отечественным геймерам остается только разводить руками. Правда, Remedy все же убрала IP-блокировку запуска - так что если копия у вас каким-то чудом оказалась, играть с российского IP теперь можно.