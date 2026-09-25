Пиратское сообщество массово призывает покупать Control Resonant и поддержать Remedy

24 сентября Remedy Entertainment выпустила Control Resonant - и игра моментально взлетела в топы. Пик одновременных игроков по данным SteamDB, превысил 34000 человек. В Steam уже более 1000 отзывов, 87% из которых положительные.
Что неожиданно, Control Resonant благосклонно приняли и в пиратском сообществе. На Reddit существует сабреддит, посвященный пиратским играм, и пользователи, обычно радеющие за все бесплатное, массово публикуют посты с высокой оценкой игры и призывают купить игру и поддержать Remedy.
Примечательно, что в октябре прошлого года Remedy Entertainment пересмотрела прогноз по финансовым результатам из-за слабых продаж FBC: Firebreak, а генеральный директор Теро Виртала подал в отставку. На этом фоне в пиратском сообществе, судя по всему, распространяется движение за поддержку Remedy, оказавшейся в сложной ситуации.
Подобные кампании в пиратских сообществах случались и раньше. В 2025 году с выходом Hollow Knight: Silksong, цена которой составляла 20 баксов, пиратское сообщество тоже призывало покупать игру легально из-за небольшой цены и ради поддержки разработчиков.
К сожалению, в России Control Resonant недоступна, так что отечественным геймерам остается только разводить руками. Правда, Remedy все же убрала IP-блокировку запуска - так что если копия у вас каким-то чудом оказалась, играть с российского IP теперь можно.
Я грузин, живу в Испании. Абсолютно владею испанским, неплохо говорю на английском. Я уже не говорю о родном языке, грузинский, и русский для меня точно так же остается родным. Хочу ли я покупать эту игру? Нет, не хочу. Потому что контора решила, что она будет играть со мной в политику, там, где ее вообще не должно быть. Да, я могу спокойно играть на том же самом испанском или на английском, но тут дело уже принципа. Если каждый будет заниматься своим делом, разработчики игр делать просто игры для таких как мы, то проблем не будет для тех, кто может себе позволить заплатить 60 баксов, 70, 80, может даже 100. Но как только нам впаривают политику, как только мне говорят: Извини, бро, на твоем языке игра не предусмотрена, ну будь добр, поддержи на