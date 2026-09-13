Поклонникам дисков не стоит беспокоиться - Remedy объяснила причину задержки выхода физической версии Control Resonant

Control Resonant обещает стать одним из самых интересных релизов месяца, хотя не все смогут оценить игру сразу после выхода. Remedy Entertainment объявила, что игра практически готова к выпуску, но поначалу будет доступна только в цифровом формате. И хотя эта новость, безусловно, может расстроить, студия уверяет игроков, что причин для беспокойства нет.

Элмери Райтанен, арт-директор игры, прояснил ситуацию с физическим релизом Control Resonant. В беседе с порталом MP1ST представитель студии рассказал, что выпуск коробочной версии был отложен, так как команда — занятая сейчас устранением последних недочётов — хотела гарантировать, что игра попадёт к игрокам в наилучшем виде.

Сейчас мы дорабатываем последние детали. Думаю, самое сложное уже позади. Огромное количество элементов влияет на осязаемое качество, общую атмосферу и то, что делает видеоигру игрой. Темп повествования, финальная озвучка, музыка, мастеринг, цветокоррекция — все это обычно складывается воедино именно на заключительном этапе. В какой-то момент работа начинает оживать. Мы уже наблюдали эту магию раньше, поэтому сейчас, когда до релиза осталось совсем немного времени, мы сосредоточены в основном на исправлении ошибок и технических нюансах.



Физический релиз определённо состоится. Он выйдет чуть позже по чисто техническим причинам — например, из-за упомянутых мной тестирования и логистики. Мы хотели убедиться, что сама игра находится в идеальном состоянии, прежде чем переходить к вопросам логистики, бизнеса и планирования.

Так что стоит проявить ещё немного терпения; Тем, кто хочет поставить Control Resonant на полку, не придётся долго ждать. Физическая версия с игрой на диске выйдет 15 октября — через три недели после официального релиза.