"Поздравляем наших друзей": Rockstar поздравила Remedy с релизом Control Resonant

Rockstar Games поздравила студию Remedy Entertainment с выходом Control Resonant. «Поздравляем наших друзей @remedygames с запуском CONTROL Resonant!» — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях Rockstar.

Control Resonant — прямой сиквел культового экшена Control, события которого разворачиваются спустя семь лет после оригинала. Игра вышла 24 сентября 2026 года на PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S . Главным героем стал Дилан Фейден — брат Джесси из первой части, который отправляется в искажённый Манхэттен на поиски пропавшей сестры. В отличие от шутерной механики оригинала, сиквел сделал ставку на ближний бой и высокую мобильность персонажа.

Поздравление Rockstar — не просто формальность. Между двумя студиями существует давняя связь: именно Remedy разработала первые две Max Payne, а Rockstar выступила издателем и позже выкупила права на франшизу . В 2022 году компании объявили о совместной работе над ремейками Max Payne 1 и 2, которые объединят в один проект на движке Northlight. Rockstar финансирует разработку и займётся изданием, а Remedy отвечает за создание игры . Проект до сих пор находится в производстве, и стороны поддерживают тесное сотрудничество.