Представлен новый ролик Control: Resonant с русской озвучкой - на локализацию собрали уже 257 тысяч рублей

Студия GamesVoice опубликовала дублированный ролик «Потрясающая возможность» по Control: Resonant. Видео посвящено событиям из прошлого Федерального бюро контроля и знакомит зрителей с историей Дилана Фейдена — десятилетнего сироты, обнаруженного в Ординариуме. Мальчик демонстрировал необычные параестественные способности, а местонахождение его старшей сестры Джесси на тот момент оставалось неизвестным.

Ролик позволяет оценить работу актёров GamesVoice над русской локализацией и передачу атмосферы секретных архивов и исследований Бюро. Для поклонников первой Control это также возможность вновь погрузиться в её необычный мир, теперь уже с русским дубляжом.

Работа над озвучкой продолжается при поддержке сообщества. На создание локализации необходимо 970 тысяч рублей, из которых игроки уже внесли около 257 тысяч — это примерно 26,5% от целевой суммы.

Таким образом, до достижения цели студии предстоит собрать ещё 713 тысяч рублей. Выход русской озвучки зависит от дальнейшей поддержки поклонников Control.