Представлен новый ролик Control: Resonant с русской озвучкой - на локализацию собрали уже 257 тысяч рублей

Студия GamesVoice опубликовала дублированный ролик «Потрясающая возможность» по Control: Resonant. Видео посвящено событиям из прошлого Федерального бюро контроля и знакомит зрителей с историей Дилана Фейдена — десятилетнего сироты, обнаруженного в Ординариуме. Мальчик демонстрировал необычные параестественные способности, а местонахождение его старшей сестры Джесси на тот момент оставалось неизвестным.
Ролик позволяет оценить работу актёров GamesVoice над русской локализацией и передачу атмосферы секретных архивов и исследований Бюро. Для поклонников первой Control это также возможность вновь погрузиться в её необычный мир, теперь уже с русским дубляжом.
Работа над озвучкой продолжается при поддержке сообщества. На создание локализации необходимо 970 тысяч рублей, из которых игроки уже внесли около 257 тысяч — это примерно 26,5% от целевой суммы.
Таким образом, до достижения цели студии предстоит собрать ещё 713 тысяч рублей. Выход русской озвучки зависит от дальнейшей поддержки поклонников Control.
Собирать эти ребята умеют хорошо, правда делают озвучки потом годами и выпускают недоделаными, но то такое
Офигеть у них конвейер по озвучкам пошёл)
Проходить с русской озвучкой лучше когда она на старте (что уже редкость, разумеется) или же не играть и ждать вот от этих "энтузиастов".. потому что после ориг. озвучки с сабами очень сильно чувствуется как многие голоса совсем не подходят к персонажам, - но это имхо, конечно.