Ранний доступ Deluxe-издания Control Resonant будет эксклюзивом PS5

Во время State of Play был показан новый трейлер Control Resonant с датой релиза 24 сентября 2026 года, но споры вокруг игры возникли не из-за самого анонса, а из-за детали в системе предзаказов: 48-часовой бонус раннего доступа, связанный с цифровым Deluxe-изданием, является эксклюзивом для PS5.
На практике те, кто оформит предзаказ цифрового Deluxe-издания на PS5, смогут играть в Control Resonant начиная с 22 сентября, за два дня до официального релиза. Проблема в том, что это преимущество просто отсутствует для версий игры для ПК и Xbox Series X|S, а это значит, что игра будет иметь период эксклюзивности для консолей как минимум два дня.
Директор по связям с общественностью разработчика, Томас Пуха, прямо подтвердил ситуацию в своих социальных сетях, когда его спросили об этом.
Критика в социальных сетях вызвана тем фактом, что цифровое Deluxe-издание стоит одинаково на всех трёх платформах. Другими словами, покупатель на ПК и Xbox платит одинаковую сумму, но объективно получает меньше — без каких-либо эквивалентных преимуществ, оправдывающих выравнивание цены.
В социальных сетях игроки уже выразили своё недовольство эксклюзивностью. «Какая пощёчина фанатам, играющим на других платформах», — прокомментировал один из пользователей.
Релиз Control Resonant запланирован на 24 сентября 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Фу бл, контрол дерьмо такое, на ПК априори такое не надо. Пускай полностью эксклюзивно для консолей будет
Quantum Break - продались майкам
Control - продались нвидии
AW2 - опять нвидии
Control Resonant - теперь сони
Ну и ш.....
Sony так пытается продавать консоль что ли? Хахаха, лучше бы хорошие игры финансировали.
Дайте хоть какой-то плюс для Sony.
Пусть порадуются два дня. Прямо горе какое.
Может, Сони за это еще и деньги заплатили.(шутка) Будет повод купить PS5, целых два дня.
Я первую купил, мне не очень зашла, а эта вообще не нравится, бред какой то, мне даже бесплатно не надо втору часть, да и говорят что они не связаны между собой сюжетом. 😉