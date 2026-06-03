Ранний доступ Deluxe-издания Control Resonant будет эксклюзивом PS5

Во время State of Play был показан новый трейлер Control Resonant с датой релиза 24 сентября 2026 года, но споры вокруг игры возникли не из-за самого анонса, а из-за детали в системе предзаказов: 48-часовой бонус раннего доступа, связанный с цифровым Deluxe-изданием, является эксклюзивом для PS5.

На практике те, кто оформит предзаказ цифрового Deluxe-издания на PS5, смогут играть в Control Resonant начиная с 22 сентября, за два дня до официального релиза. Проблема в том, что это преимущество просто отсутствует для версий игры для ПК и Xbox Series X|S, а это значит, что игра будет иметь период эксклюзивности для консолей как минимум два дня.

Директор по связям с общественностью разработчика, Томас Пуха, прямо подтвердил ситуацию в своих социальных сетях, когда его спросили об этом.

Критика в социальных сетях вызвана тем фактом, что цифровое Deluxe-издание стоит одинаково на всех трёх платформах. Другими словами, покупатель на ПК и Xbox платит одинаковую сумму, но объективно получает меньше — без каких-либо эквивалентных преимуществ, оправдывающих выравнивание цены.

В социальных сетях игроки уже выразили своё недовольство эксклюзивностью. «Какая пощёчина фанатам, играющим на других платформах», — прокомментировал один из пользователей.

Релиз Control Resonant запланирован на 24 сентября 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.