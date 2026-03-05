Разработчики Control Resonant отказались от парирования в пользу агрессивного ближнего боя

Студия Remedy Entertainment продолжает раскрывать детали сиквела своей сюрреалистичной франшизы. Недавно пресса смогла оценить ранние билды Control Resonant, и оказалось, что в рамках геймплейного цикла новинка кардинально отличается от истории Джесси Фейден из оригинала 2019 года. Разработчики пролили свет на новые механики и объяснили свой отказ от популярных современных трендов боевых систем.
В новом проекте огнестрельное оружие окончательно уступило место агрессивному экшену ближнего боя с уклоном в полноценную RPG-модель. Протагонистом игры выступает брат Джесси — Дилан Фейден, вооруженный Аберрантом — загадочным предметом, способным трансформироваться, например, из парных клинков в гигантский молот. Главным шоком для журналистов стало заявление авторов, что игра, основанная на контактных сражениях, полностью игнорирует популярный нынче формат «Souls-like».
По словам креативного директора, в Control Resonant не предусмотрена ни механика парирования, ни использование традиционного блока.
Мы не хотели добавлять в игру кнопку парирования, [потому что] стремились, чтобы игрок полностью контролировал ситуацию, всегда находился в движении и беспрерывно атаковал. Здесь именно игрок диктует темп битвы, а не вынужден постоянно реагировать на атаки врагов.
— пояснили представители Remedy во время закрытой сессии вопросов и ответов.
Среди других важных геймплейных и сюжетных подробностей, озвученных студией:
- Сестра главного героя - Джесси Фейден сыграет важную роль в истории (и уже была показана в трейлере на The Game Awards), однако проект задумывался исключительно как персональный опыт Дилана, поэтому поиграть за неё не выйдет.
- В Resonant появится продвинутая ролевая система с древом навыков, модификаторами Аберранта и полноценным мин/макс менеджментом статов. Прокачать все умения за одно прохождение будет невозможно, что заставит обдумывать билды к финалу игры.
- Remedy делает упор на формат полуоткрытых миров. Создатели утверждают, что избежали синдрома перегруженной «копипастными активностями» карты. Разработчики отдельно акцентировали внимание на том, что им наконец удалось внедрить полностью рабочую 3D-карту, исправив один из главных недостатков первой части игры.
- Авторы вдохновлялись инди-хитом Firewatch при разработке системы диалогов: теперь выбирать варианты ответа можно на ходу, во время изучения локации, а выбор имеет локальные последствия, хоть финал игры будет и единственным.
У Control Resonant все еще нет даты релиза, предположительно экшен выйдет этим летом на ПК и консолях.
Лол но правда парирование это как раз способ прервать атаку врага, как еще можно дать игроку агрессию а не заставлять ждать окно атаки когда моб перестанет бить, если в игре ни блока ни парирования
разве что постоянно дешится за спины
Вон в цусиме лучший баланс блоков и парирований, и бой очень агрессивен никакой солслайковости
так парирование важная часть агрессивного боя, когда бьешь и парируешь нон стоп, а не убегаешь
Я очень надеюсь, что это будет не очередной ДМС, очень не люблю такой геймплей.