Разработчики Control Resonant отказались от парирования в пользу агрессивного ближнего боя

Студия Remedy Entertainment продолжает раскрывать детали сиквела своей сюрреалистичной франшизы. Недавно пресса смогла оценить ранние билды Control Resonant, и оказалось, что в рамках геймплейного цикла новинка кардинально отличается от истории Джесси Фейден из оригинала 2019 года. Разработчики пролили свет на новые механики и объяснили свой отказ от популярных современных трендов боевых систем.

В новом проекте огнестрельное оружие окончательно уступило место агрессивному экшену ближнего боя с уклоном в полноценную RPG-модель. Протагонистом игры выступает брат Джесси — Дилан Фейден, вооруженный Аберрантом — загадочным предметом, способным трансформироваться, например, из парных клинков в гигантский молот. Главным шоком для журналистов стало заявление авторов, что игра, основанная на контактных сражениях, полностью игнорирует популярный нынче формат «Souls-like».

По словам креативного директора, в Control Resonant не предусмотрена ни механика парирования, ни использование традиционного блока.

Мы не хотели добавлять в игру кнопку парирования, [потому что] стремились, чтобы игрок полностью контролировал ситуацию, всегда находился в движении и беспрерывно атаковал. Здесь именно игрок диктует темп битвы, а не вынужден постоянно реагировать на атаки врагов.

— пояснили представители Remedy во время закрытой сессии вопросов и ответов.

Среди других важных геймплейных и сюжетных подробностей, озвученных студией:

Сестра главного героя - Джесси Фейден сыграет важную роль в истории (и уже была показана в трейлере на The Game Awards), однако проект задумывался исключительно как персональный опыт Дилана, поэтому поиграть за неё не выйдет.

В Resonant появится продвинутая ролевая система с древом навыков, модификаторами Аберранта и полноценным мин/макс менеджментом статов. Прокачать все умения за одно прохождение будет невозможно, что заставит обдумывать билды к финалу игры.

Remedy делает упор на формат полуоткрытых миров. Создатели утверждают, что избежали синдрома перегруженной «копипастными активностями» карты. Разработчики отдельно акцентировали внимание на том, что им наконец удалось внедрить полностью рабочую 3D-карту, исправив один из главных недостатков первой части игры.

Авторы вдохновлялись инди-хитом Firewatch при разработке системы диалогов: теперь выбирать варианты ответа можно на ходу, во время изучения локации, а выбор имеет локальные последствия, хоть финал игры будет и единственным.

У Control Resonant все еще нет даты релиза, предположительно экшен выйдет этим летом на ПК и консолях.