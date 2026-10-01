Разработчики Control Resonant признались в отказе от выбора главного героя из-за нехватки бюджета

Финская студия Remedy Entertainment изначально планировала реализовать полноценную систему выбора главного героя еще во время создания оригинальной Control. В рамках интервью для подкаста Dropped Frames геймдиректор Control Resonant Микаэль Касуринен раскрыл ранее неизвестные детали производства франшизы и объяснил причины отказа от этой идеи. Разработчики рассчитывали предоставить геймерам возможность определить центрального персонажа истории еще 10 лет назад, однако задумка так и не дожила до релизной версии 1 части.

Концепция 2 взаимосвязанных протагонистов сформировалась в студии в период между 2015 и 2016 годами, когда коллектив заканчивал работу над Quantum Break. Тогда авторы параллельно выстраивали ранний проект Alan Wake 2, рассчитывая разделить повествование между 2 действующими лицами. Когда производство продолжения истории писателя было временно заморожено, творческие наработки перекочевали в прототип будущей Control. Сценаристы задумали историю брата и сестры с тесно переплетенными судьбами, планируя дать игроку шанс лично выбирать сторону конфликта.

По задумке геймдизайнеров, перед началом кампании пользователи должны были сами решать, под чьим управлением исследовать Старейший Дом - Джесси или Дилана. Однако независимый статус студии и суровая производственная экономика заставили руководство пересмотреть первоначальные планы.

В самом начале идея заключалась в том, что игрок действительно мог сделать выбор. Но затем, когда дело дошло до масштаба и бюджетов, оказалось, что это слишком дорогое удовольствие.

- Микаэль Касуринен, геймдиректор Control Resonant и креативный директор Remedy Entertainment

Создание 2 полноценных кампаний с уникальными механиками, анимациями и диалогами требовало колоссальных финансовых затрат, неподъемных для бюджета проекта. Руководству Remedy Entertainment пришлось сделать тяжелый выбор в пользу Джесси, а сюжетную линию Дилана сместить на 2 план. Разработчики решили не распылять ограниченные ресурсы и сосредоточились на полировке единственной ключевой героини, сохранив идею со 2 протагонистом для будущих релизов.

Реализовать давний замысел удалось лишь спустя 7 лет в самостоятельном продолжении Control Resonant, где Дилан наконец получил роль ведущего персонажа с собственным трансформируемым оружием Aberrant и агрессивным стилем ведения боя на ближней дистанции. Студия сознательно отказалась от создания прямого клона 1 части, превратив бывшего пленника Федерального Бюро Контроля в полноценного бойца с уникальным набором способностей.