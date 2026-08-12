Разработчики Control Resonant убрали переключение оружия и парирование для "мгновенного и жестокого" боя

Ажиотаж вокруг Control Resonant от Remedy оказывается довольно большим: более 1,5 миллиона человек добавили игру в список желаний перед её запуском в следующем месяце. В интервью IGN ведущий дизайнер игрового процесса Сергей Мохов рассказал, что изначально Remedy разрабатывала прототип способа переключения форм на Аберранте, вашем основном оружии. Однако стремление сделать всё «мгновенным и ощутимым» в конечном итоге привело к его удалению.

Мы хотим, чтобы всё ощущалось мгновенно. Нажимаешь кнопку — происходит действие. Это философия дизайна. Нажимаешь квадрат — Дилан атакует. Нажимаешь R1 — Дилан использует способность. Нет такого: «Я переключаюсь в этот режим, а затем нажимаю другую кнопку или удерживаю клавишу-модификатор». Мы тестировали все эти вещи, и они значительно замедляли бой, а мы не хотим, чтобы вы об этом думали.

Ещё одна механика, которой вы не найдёте, — это парирование или отражение — что интересно, поскольку Sekiro: Shadows Die Twice является одним из источников вдохновения. Помимо уклонения, единственное средство защиты Дилана — это создание щита из окружающих камней. Но в остальном команда разработчиков избегает одной из самых популярных боевых систем за эти годы.

Мы разработали прототип механики парирования и отражения ударов, но решили их убрать. Идея боевой системы Control Resonant заключается в том, что нападение — лучшая защита. Когда мы внедрили подобные защитные механики, мы заметили, что ждём, пока враги что-то сделают, чтобы нажать кнопку в ответ. А это просто не соответствовало нашей философии боевой системы.

Как и в случае с другим источником вдохновения, DOOM (2016), основной принцип — разрывать и кромсать врагов, либо рассекая их в режиме двуручного клинка Аберранта, «Шквал», либо сбивая их с ног двуручным молотом. Классические способности из Control также присутствуют, и Remedy не собирается менять простоту использования, которая подразумевает метание огромного камня в любого врага.

Control Resonant выйдет 24 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.