Remedy через блогеров делится загадочным посланием, намекая на анонс Control 2 во время The Game Awards

Первый загадочный тизер Control 2 мы увидели еще в прошлом году, когда Remedy спрятали намёк на свою будущую игру в одном из дополнений к Alan Wake 2. Теперь же студия Сэма Лейка вывела игру в альтернативной реальности на новый уровень, устроив секретное мероприятие в Голливуде, которое многие расценивают как прелюдию к скорой презентации сиквела. Полноценный анонс игры может состоятся на The Game Awards 2025 — 12 декабря.

Известный игровой блогер Джесси Кокс (Jesse Cox) опубликовал видеоотчет о посещении закрытой встречи таинственного «Общества Сирен» (Siren Society). Упоминания этой организации фанаты ранее находили в файлах и сюжете дополнения The Lake House для Alan Wake 2. Кокс, решивший ряд загадок, получил приглашение в Лос-Анджелес, где стал свидетелем живого выступления группы Poets of the Fall (в игре известной как Old Gods of Asgard) и встретился с самим Сэмом Лейком.

Самое интересное ожидало зрителей в самом конце ролика Кокса: на экране мелькнул странный код — (8ecEe). Участники события также сообщили, что это «только начало» и «грядет нечто большее». Игровое сообщество уверено, что эта масштабная пиар-кампания ведёт к полноценному показу Control 2 на предстоящей церемонии The Game Awards, до которой осталось совсем немного времени.