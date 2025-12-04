Remedy через блогеров делится загадочным посланием, намекая на анонс Control 2 во время The Game Awards

Первый загадочный тизер Control 2 мы увидели еще в прошлом году, когда Remedy спрятали намёк на свою будущую игру в одном из дополнений к Alan Wake 2. Теперь же студия Сэма Лейка вывела игру в альтернативной реальности на новый уровень, устроив секретное мероприятие в Голливуде, которое многие расценивают как прелюдию к скорой презентации сиквела. Полноценный анонс игры может состоятся на The Game Awards 2025 — 12 декабря.
Известный игровой блогер Джесси Кокс (Jesse Cox) опубликовал видеоотчет о посещении закрытой встречи таинственного «Общества Сирен» (Siren Society). Упоминания этой организации фанаты ранее находили в файлах и сюжете дополнения The Lake House для Alan Wake 2. Кокс, решивший ряд загадок, получил приглашение в Лос-Анджелес, где стал свидетелем живого выступления группы Poets of the Fall (в игре известной как Old Gods of Asgard) и встретился с самим Сэмом Лейком.
Самое интересное ожидало зрителей в самом конце ролика Кокса: на экране мелькнул странный код — (8ecEe). Участники события также сообщили, что это «только начало» и «грядет нечто большее». Игровое сообщество уверено, что эта масштабная пиар-кампания ведёт к полноценному показу Control 2 на предстоящей церемонии The Game Awards, до которой осталось совсем немного времени.
кстати знаете у кого фины украли концепцию игры контрол? у первых двух дополнений для первого вазелина, я никогда не играл в них, но всегда хотел попробовать, недавно купил сизонник для xbox версии и сразу это осознал, фины могут только воровать у японцев, что контрол это клон допов вазелина, что алан вейк 2 клон резик 4...только у япошек баба красивая, а у финов уродка
а по русски? что за вазелин? что за ДЛС в чем сходство?
Что это за игра-то?
Я думаю он имел ввиду The Evil Within. только разница между The Evil Within и Control как между CS и GTA, колоссальная, но да и там и там можно пострелять.