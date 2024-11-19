Remedy: Control 2 нужно будет продать 3-4 миллиона для самоокупаемости

В рамках новой презентации для инвесторов Remedy предоставила некоторые подробности о будущем франшизы Control и прояснила свои финансовые амбиции.

Remedy очень уверена в будущих коммерческих показателях Control 2. Судя по изображениям презентации, этот сиквел, естественно, будет считаться как AAA-игрой, чтобы окупить свой текущий бюджет в 50 миллионов долларов (будущие маркетинговые расходы не включены). Это включает 50% софинансирования, предоставляемого Annapurna, что снижает инвестиции Remedy до 25 миллионов долларов.

Remedy считает, что может достичь полной окупаемости инвестиций за счёт самостоятельной публикации, хотя финская студия отмечает, что ей нужно будет продать от трёх до четырёх миллионов Control 2, чтобы ожидать прибыли.