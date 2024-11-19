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Control 2 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.1 106 оценок

Remedy: Control 2 нужно будет продать 3-4 миллиона для самоокупаемости

monk70
Новости

В рамках новой презентации для инвесторов Remedy предоставила некоторые подробности о будущем франшизы Control и прояснила свои финансовые амбиции.

Remedy очень уверена в будущих коммерческих показателях Control 2. Судя по изображениям презентации, этот сиквел, естественно, будет считаться как AAA-игрой, чтобы окупить свой текущий бюджет в 50 миллионов долларов (будущие маркетинговые расходы не включены). Это включает 50% софинансирования, предоставляемого Annapurna, что снижает инвестиции Remedy до 25 миллионов долларов.

Remedy считает, что может достичь полной окупаемости инвестиций за счёт самостоятельной публикации, хотя финская студия отмечает, что ей нужно будет продать от трёх до четырёх миллионов Control 2, чтобы ожидать прибыли.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Sabadge

Ну для начала я думаю надо релизить её в стиме сразу, а не только в егс, а дальше дело само пойдёт

3
UralGames83Ru

Планы как у Наполеона 😁

1
DmitriyKats

3-4 млн - это вполне реалистичная оценка.

0
Sidorovich12

Поначалу прочитал

нужно будет продать 3-4 миллиона для совокупаемости

😁

0
Кей Овальд

Оптимисты. Игра скорей всего будет хорошая, но хз насколько.

0
Чизбургер

главное чтобы не такое унылое гуано как первая серия

-2