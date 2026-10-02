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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.3 372 оценки

Remedy Entertainment выпустила хвалебный трейлер CONTROL Resonant

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Remedy Entertainment представила официальный хвалебный трейлер экшена CONTROL Resonant. В ролике собраны высокие оценки критиков и восторженные цитаты о сиквеле, который вышел 24 сентября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

Трейлер подчеркивает успех игры: на Metacritic средняя оценка составляет 83 балла на основе 75 обзоров. Среди оценок, которые обычно показывают в таких роликах, - максимальные 100/100 и 10/10 от изданий вроде VGC, Vice, Omelete и Radio Times, 9/10 от GameSpot, 8/10 от IGN и множество других высоких баллов в диапазоне 90+. Критики особенно хвалят визуальный стиль искаженного Манхэттена, арт-дирекшн, боевую систему с ближним боем и способностями Дилана Фейдена, а также атмосферу и сюжет в фирменном стиле Remedy. Средние и низкие оценки, как обычно, проигнорированы.

В трейлере и сопутствующем посте разработчики напоминают

Манхэттен находится на грани уничтожения паранормальными силами… Фундаментальные аспекты нашей реальности меняются, и Дилан Фейден должен использовать свои новообретенные способности, чтобы сдержать опасность, вернуть город и бороться за контроль. Ничто не остается неизменным навсегда. CONTROL Resonant уже в продаже!
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Комментарии:  7
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