Remedy и Fried Music выпустили мини-альбом Zoe's Mixtape к релизу CONTROL Resonant

Студия Remedy Entertainment в партнерстве с музыкальными лейблами Fried Music и Nordic Music Partners объявила о релизе уникального музыкального проекта «Zoe’s Mixtape». Шесть эксклюзивных композиций, написанных специально для научно-фантастического экшена CONTROL Resonant, уже доступны на Spotify, Apple Music и других популярных стриминговых платформах.
Каждый трек создавался в тесном сотрудничестве с командой Remedy Entertainment и креативным директором Микаэлем Касуриненом .
Полный трек-лист «Zoe’s Mixtape»:
- «Say What»
- «No Chains Can Last Forever»
- «A World I’m Ready to Live and Die For» (при участии Costee и Frida Amundsen)
- «Manalan Mailla» (при участии Vilma Jää)
- «Fight for Control (We Go To War)» (при участии Heviteemu)
- «Another World» (при участии Frida Amundsen и Sakima)
Первый сингл альбома — «Manalan Mailla» (feat. Vilma Jää) — дебютировал ранее вместе с трейлером «Паранатуральный Манхэттен» на Summer Game Fest и уже набрал несколько миллионов стримов по всему миру.
Саундтрек является важной частью повествования. По сюжету игры главный герой Дилан Фейден заводит дружбу со своим куратором Зои, которая страстно увлечена музыкой. Выбранные ею песни сопровождают ключевые события истории, усиливая атмосферу и эмоциональное воздействие сцен.
Цифровой релиз CONTROL Resonant состоялся сегодня, 24 сентября 2026 года, на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (в Steam и Epic Games Store).
Моё мнение, не очень игра, что первая и вторая часть