Remedy объяснила, почему CONTROL Resonant не требует знания предыдущих игр студии

Remedy хочет сделать CONTROL Resonant не только продолжением первой игры, но и удобной отправной точкой для игроков, которые раньше не знакомились с проектами студии.

Старший дизайнер уровней Remedy Архи Макконен заявил, что для прохождения CONTROL Resonant необязательно знать предыдущие игры студии. При этом поклонников Remedy ждёт множество деталей, связывающих новую игру с общей вселенной.

Все проекты Remedy происходят в одной вселенной, поэтому в CONTROL Resonant появятся сюжетные документы, секреты и другие элементы, которые внимательные игроки смогут связать с предыдущими играми. Однако знание этих материалов не является обязательным для понимания новой истории.

Сам Макконен считает CONTROL Resonant хорошим способом познакомиться с более широкой Remedy Connected Universe. Таким образом, разработчики рассчитывают одновременно заинтересовать давних поклонников студии и не отпугнуть новичков необходимостью изучать предыдущие игры.

При этом новая часть заметно расширяет привычную формулу CONTROL. Вместо структуры первой игры Remedy делает ставку на экшен-RPG, более свободное исследование связанных зон и глубокую настройку боевого стиля.

CONTROL Resonant выйдет 24 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.