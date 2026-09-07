Remedy объяснила, почему CONTROL Resonant не требует знания предыдущих игр студии

Remedy хочет сделать CONTROL Resonant не только продолжением первой игры, но и удобной отправной точкой для игроков, которые раньше не знакомились с проектами студии.
Старший дизайнер уровней Remedy Архи Макконен заявил, что для прохождения CONTROL Resonant необязательно знать предыдущие игры студии. При этом поклонников Remedy ждёт множество деталей, связывающих новую игру с общей вселенной.
Все проекты Remedy происходят в одной вселенной, поэтому в CONTROL Resonant появятся сюжетные документы, секреты и другие элементы, которые внимательные игроки смогут связать с предыдущими играми. Однако знание этих материалов не является обязательным для понимания новой истории.
Сам Макконен считает CONTROL Resonant хорошим способом познакомиться с более широкой Remedy Connected Universe. Таким образом, разработчики рассчитывают одновременно заинтересовать давних поклонников студии и не отпугнуть новичков необходимостью изучать предыдущие игры.
При этом новая часть заметно расширяет привычную формулу CONTROL. Вместо структуры первой игры Remedy делает ставку на экшен-RPG, более свободное исследование связанных зон и глубокую настройку боевого стиля.
CONTROL Resonant выйдет 24 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Потому что не все осилили душную первую часть 😁
Дак по сути это другая игра...Другой ГГ..
потому что их никто не проходил полностью
Прошёл первую часть и забыл про что она сюжетно. Помню только, что героиня ходит по большому зданию и сражается с ожившими аномалиями, ищет брата. Я бы и не вспомнил о нем, если бы не прочитал комментарии в предыдущих обсуждениях, что его она таки нашла. Ещё говорят,что в первой части сюжет раскрывается в записках, которые я почти не читал.
Напомните в какой момент игры вселенной были жестко привязаны друг к другу лором. Пример: по большому счету не столь уж необходимо проходить первого Вейка что бы понять основной сюжет второго. Напротив в некоторых вопросах вторая часть ложила болт на сюжет первой игры.