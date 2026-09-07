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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.4 217 оценок

Remedy объяснила, почему CONTROL Resonant не требует знания предыдущих игр студии

butcher69 butcher69

Remedy хочет сделать CONTROL Resonant не только продолжением первой игры, но и удобной отправной точкой для игроков, которые раньше не знакомились с проектами студии.

Старший дизайнер уровней Remedy Архи Макконен заявил, что для прохождения CONTROL Resonant необязательно знать предыдущие игры студии. При этом поклонников Remedy ждёт множество деталей, связывающих новую игру с общей вселенной.

Все проекты Remedy происходят в одной вселенной, поэтому в CONTROL Resonant появятся сюжетные документы, секреты и другие элементы, которые внимательные игроки смогут связать с предыдущими играми. Однако знание этих материалов не является обязательным для понимания новой истории.

Сам Макконен считает CONTROL Resonant хорошим способом познакомиться с более широкой Remedy Connected Universe. Таким образом, разработчики рассчитывают одновременно заинтересовать давних поклонников студии и не отпугнуть новичков необходимостью изучать предыдущие игры.

При этом новая часть заметно расширяет привычную формулу CONTROL. Вместо структуры первой игры Remedy делает ставку на экшен-RPG, более свободное исследование связанных зон и глубокую настройку боевого стиля.

CONTROL Resonant выйдет 24 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

19
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Giggity

Потому что не все осилили душную первую часть 😁

11
PuaJl4eJl

Дак по сути это другая игра...Другой ГГ..

4
stephenBROP

потому что их никто не проходил полностью

3
dimon-alfa

Прошёл первую часть и забыл про что она сюжетно. Помню только, что героиня ходит по большому зданию и сражается с ожившими аномалиями, ищет брата. Я бы и не вспомнил о нем, если бы не прочитал комментарии в предыдущих обсуждениях, что его она таки нашла. Ещё говорят,что в первой части сюжет раскрывается в записках, которые я почти не читал.

1
JohnMirro

Напомните в какой момент игры вселенной были жестко привязаны друг к другу лором. Пример: по большому счету не столь уж необходимо проходить первого Вейка что бы понять основной сюжет второго. Напротив в некоторых вопросах вторая часть ложила болт на сюжет первой игры.