Remedy опровергает выход Control Resonant во втором квартале 2026 года и призывает ждать официальных новостей

Недавно в сети появилась информация о том, что игра Control Resonant от студии Remedy выйдет во втором квартале 2026 года.

Утверждалось, что информация исходит от самого разработчика, однако позже выяснилось, что источником послужил отчёт аналитической компании Inderes, на что указывали инвестиционные оценки и характер формулировок.

Директор по связям с общественностью Remedy Томас Пуха опровергнул появившиеся домыслы. По его словам, студия официально сообщала лишь о том, что релизное окно игры - 2026 год, а вся остальная информация является не более чем спекуляцией.