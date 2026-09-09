Remedy опубликовала расширенные системные требования Control Resonant

Remedy Entertainment опубликовала полные системные требования Control Resonant — своего нового экшен-RPG во вселенной Control. Игра предложит сразу шесть графических пресетов, включая режимы с трассировкой лучей и Path Tracing, а также поддержку DLSS 4.5, FSR 4.1 и генерации кадров.
Системные требования
Минимальные (1080p, низкие, 30 к/с)
- Видеокарта: GTX 1070 / RX 5600 XT / Arc A580
- Процессор: Core i5-8500 / Ryzen 5 3500
- Видеопамять: 6 ГБ
- ОЗУ: 16 ГБ
- Накопитель: 120 ГБ SSD
Рекомендуемые (1440p, средние, 60 к/с)
- Видеокарта: RTX 3060 Ti / RX 6700 XT / Arc B580
- Процессор: Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X
- Видеопамять: 8 ГБ
- ОЗУ: 16 ГБ
- Накопитель: 120 ГБ SSD
Enthusiast (4K, высокие, 60 к/с)
- Видеокарта: RTX 3080 / RX 6800 XT
- Процессор: Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X
- Видеопамять: 10 ГБ
- ОЗУ: 16 ГБ
- Накопитель: 120 ГБ SSD
Требования для трассировки лучей
RT минимальные (1080p, 30 к/с)
- Видеокарта: RTX 2060 SUPER / RX 6600
- Процессор: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
- Видеопамять: 8 ГБ
RT рекомендуемые (1440p, 60 к/с)
- Видеокарта: RTX 4070 Ti / RX 9070
- Процессор: Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X
- Видеопамять: 10 ГБ
Трассировка пути (4K, 60 к/с)
- Видеокарта: RTX 5080
- Процессор: Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X
- Видеопамять: 12 ГБ
Ключевые особенности ПК-версии
- Поддержка NVIDIA DLSS 4.5 и AMD FSR 4.1 с генерацией кадров.
- DLSS 4.5 Ray Reconstruction для улучшенного качества трассировки лучей.
- Полная поддержка трассировки лучей и трассировки пути.
- Неограниченная частота кадров.
- HDR и поддержка ультрашироких мониторов.
Релиз Control Resonant состоится 24 сентября 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Очередной кал без оптимизации ну собственно ремеди другого делать и не умеют
Как удобно начали прятать качество графики под разрешением
О как приятно, жаль нищукам опять придется терпеть на минималочках XDDDDDDD
Враньё, под данную игру выйдет комп лет через 10 который её потянет. Quantum Break и Control 1 этому пример.
Вот это прям особенность, мы же никогда такого не видели)