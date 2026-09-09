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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.4 218 оценок

Remedy опубликовала расширенные системные требования Control Resonant

monk70 monk70

Remedy Entertainment опубликовала полные системные требования Control Resonant — своего нового экшен-RPG во вселенной Control. Игра предложит сразу шесть графических пресетов, включая режимы с трассировкой лучей и Path Tracing, а также поддержку DLSS 4.5, FSR 4.1 и генерации кадров.

Системные требования

Минимальные (1080p, низкие, 30 к/с)

  • Видеокарта: GTX 1070 / RX 5600 XT / Arc A580
  • Процессор: Core i5-8500 / Ryzen 5 3500
  • Видеопамять: 6 ГБ
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Накопитель: 120 ГБ SSD

Рекомендуемые (1440p, средние, 60 к/с)

  • Видеокарта: RTX 3060 Ti / RX 6700 XT / Arc B580
  • Процессор: Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X
  • Видеопамять: 8 ГБ
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Накопитель: 120 ГБ SSD

Enthusiast (4K, высокие, 60 к/с)

  • Видеокарта: RTX 3080 / RX 6800 XT
  • Процессор: Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X
  • Видеопамять: 10 ГБ
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Накопитель: 120 ГБ SSD

Требования для трассировки лучей

RT минимальные (1080p, 30 к/с)

  • Видеокарта: RTX 2060 SUPER / RX 6600
  • Процессор: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
  • Видеопамять: 8 ГБ

RT рекомендуемые (1440p, 60 к/с)

  • Видеокарта: RTX 4070 Ti / RX 9070
  • Процессор: Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X
  • Видеопамять: 10 ГБ

Трассировка пути (4K, 60 к/с)

  • Видеокарта: RTX 5080
  • Процессор: Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X
  • Видеопамять: 12 ГБ

Ключевые особенности ПК-версии

  • Поддержка NVIDIA DLSS 4.5 и AMD FSR 4.1 с генерацией кадров.
  • DLSS 4.5 Ray Reconstruction для улучшенного качества трассировки лучей.
  • Полная поддержка трассировки лучей и трассировки пути.
  • Неограниченная частота кадров.
  • HDR и поддержка ультрашироких мониторов.

Релиз Control Resonant состоится 24 сентября 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

ПК 5
55
76
Комментарии:  76
Ваш комментарий
agula98

Очередной кал без оптимизации ну собственно ремеди другого делать и не умеют

39
Extor Menoger

Как удобно начали прятать качество графики под разрешением

25
UnfortunateOrwynn

О как приятно, жаль нищукам опять придется терпеть на минималочках XDDDDDDD

19
HunterTD

Враньё, под данную игру выйдет комп лет через 10 который её потянет. Quantum Break и Control 1 этому пример.

11
JIoMTuK
Неограниченная частота кадров

Вот это прям особенность, мы же никогда такого не видели)

10
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