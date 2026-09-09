Remedy опубликовала расширенные системные требования Control Resonant

Remedy Entertainment опубликовала полные системные требования Control Resonant — своего нового экшен-RPG во вселенной Control. Игра предложит сразу шесть графических пресетов, включая режимы с трассировкой лучей и Path Tracing, а также поддержку DLSS 4.5, FSR 4.1 и генерации кадров.

Системные требования

Минимальные (1080p, низкие, 30 к/с)

Видеокарта: GTX 1070 / RX 5600 XT / Arc A580

Процессор: Core i5-8500 / Ryzen 5 3500

Видеопамять: 6 ГБ

ОЗУ: 16 ГБ

Накопитель: 120 ГБ SSD

Рекомендуемые (1440p, средние, 60 к/с)

Видеокарта: RTX 3060 Ti / RX 6700 XT / Arc B580

Процессор: Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X

Видеопамять: 8 ГБ

ОЗУ: 16 ГБ

Накопитель: 120 ГБ SSD

Enthusiast (4K, высокие, 60 к/с)

Видеокарта: RTX 3080 / RX 6800 XT

Процессор: Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X

Видеопамять: 10 ГБ

ОЗУ: 16 ГБ

Накопитель: 120 ГБ SSD

Требования для трассировки лучей

RT минимальные (1080p, 30 к/с)

Видеокарта: RTX 2060 SUPER / RX 6600

Процессор: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X

Видеопамять: 8 ГБ

RT рекомендуемые (1440p, 60 к/с)

Видеокарта: RTX 4070 Ti / RX 9070

Процессор: Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X

Видеопамять: 10 ГБ

Трассировка пути (4K, 60 к/с)

Видеокарта: RTX 5080

Процессор: Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X

Видеопамять: 12 ГБ

Ключевые особенности ПК-версии

Поддержка NVIDIA DLSS 4.5 и AMD FSR 4.1 с генерацией кадров.

DLSS 4.5 Ray Reconstruction для улучшенного качества трассировки лучей.

Полная поддержка трассировки лучей и трассировки пути.

Неограниченная частота кадров.

HDR и поддержка ультрашироких мониторов.

Релиз Control Resonant состоится 24 сентября 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.