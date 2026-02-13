Remedy показала геймплей Control Resonant

Remedy Entertainment в рамках презентации State of Play представила геймплейные кадры предстоящего ролевого экшена Control Resonant. На видео разработчики продемонстрировали изучение открытых локаций, а также сражение с разнообразными врагами.

Главным героем продолжения Control выступит Дилан Фейден — брат протагонистки первой игры. После долгих лет заточения в стенах Федерального бюро контроля (ФБК) он отправляется в бой в разгар сверхъестественного кризиса.

Бывшие надзиратели поручают ему противостоять таинственной космической сущности, искажающей фундаментальные законы нашей реальности. Дилану предстоит освоить обретенные способности и направить их против угроз, охвативших Манхэттен.

В Control Resonant предстоит сражаться с эволюционирующими противниками, используя окружение, стихии и ярость Аберранта — нового оружия Дилана, способного менять форму. Также Remedy обещает большой открытый мир с разными ландшафтами.

Control Resonant выйдет в 2026 году на ПК (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series X|S — без перевода на русский язык. По слухам, релиз состоится до 30 июня 2026 года