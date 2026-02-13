ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Control Resonant 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.9 169 оценок

Remedy показала геймплей Control Resonant

Simple Jack Simple Jack

Remedy Entertainment в рамках презентации State of Play представила геймплейные кадры предстоящего ролевого экшена Control Resonant. На видео разработчики продемонстрировали изучение открытых локаций, а также сражение с разнообразными врагами.

Главным героем продолжения Control выступит Дилан Фейден — брат протагонистки первой игры. После долгих лет заточения в стенах Федерального бюро контроля (ФБК) он отправляется в бой в разгар сверхъестественного кризиса.

Бывшие надзиратели поручают ему противостоять таинственной космической сущности, искажающей фундаментальные законы нашей реальности. Дилану предстоит освоить обретенные способности и направить их против угроз, охвативших Манхэттен.

В Control Resonant предстоит сражаться с эволюционирующими противниками, используя окружение, стихии и ярость Аберранта — нового оружия Дилана, способного менять форму. Также Remedy обещает большой открытый мир с разными ландшафтами.

Control Resonant выйдет в 2026 году на ПК (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series X|S — без перевода на русский язык. По слухам, релиз состоится до 30 июня 2026 года

Источник  
16
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
NeroTrion

Выглядит интереснее первой части.

7
Laver1

Ну она просто другая. Мне 1 контрол очень понравилась. То что тут показали мне тож нравится.

3
ДЕНИСКА_омск

Който мыльный недоДМС