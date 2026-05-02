Remedy показала Манхэттен в Control Resonant: упор на разнообразие врагов и захват движения для существ

Создатели Control Resonant выпустили третий дневник разработчиков, в котором раскрыли новые детали создания игры.

В отличие от первой части, действие которой почти целиком проходило внутри мрачного Бюро, сиквел переносит героя на улицы Нью-Йорка. Дилан Фейден окажется в неизведанном мире. Художники стремились сделать город реалистичным, чтобы на его фоне паранормальные явления выглядели максимально контрастно. Авторы хотят избежать типичной для ААА-игр "безрисковой" художественной унификации.

Remedy учли критику первой части и значительно расширили бестиарий. Даже для существ, которые почти не похожи на людей, используется захват движений. Основным актёром для этих целей стал Томас Нильсен. В игре появится нарративный контент вроде аудиозаписей, а также связь с агентом ФБК Зои Де Вера, которая будет помогать главному герою.

Релиз Control Resonant состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата релиза пока не объявлена.