Remedy представила релизный трейлер Control Resonant с песней The Cardigans

Студия Remedy Entertainment выпустила релизный трейлер игры Control Resonant, сопровождаемый знаменитой композицией «My Favourite Game» группы The Cardigans.

Долгожданный сиквел признанного экшена 2019 года предлагает игрокам взять на себя роль главного героя — Дилана Фадена. По сюжету ему предстоит высвободить всю мощь паранормальных способностей, вступить в сюрреалистичные схватки, меняющие саму реальность, и овладеть различными формами «Аберранта» — оружия, способного менять свою конфигурацию, — чтобы одолеть превосходящих числом врагов и исполинских боссов.

Мировой релиз Control Resonant состоится 24 сентября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (в Steam и Epic Games Store); также с первого дня будет обеспечена поддержка сервиса GeForce NOW.

Физические издания для PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу 15 октября 2026 года. Предзаказ игры уже открыт во всех цифровых магазинах. Кроме того, оформление предзаказа на издание Digital Deluxe для PlayStation 5 дает игрокам право на 48 часов раннего доступа до официального выхода игры.