Remedy проведёт большую встречу по Control Resonant на Comic-Con - актёры раскроют новые подробности

Remedy Entertainment объявила о специальной панели, посвящённой Control Resonant, которая пройдёт 25 июля в рамках Comic-Con в Сан-Диего. На встрече соберутся исполнители ключевых ролей игры: Шон Дурри (Дилан Фэйден), Кортни Хоуп (Джесси Фэйден), Фрэнки Кевич (Зои де Вера) и Мэтью Порретта, вновь озвучивший доктора Каспера Дарлинга.

Студия пока не раскрывает программу мероприятия. Неизвестно, увидят ли посетители новый трейлер или геймплейную демонстрацию, однако подтверждено, что актёры обсудят своих персонажей и расскажут о работе над новой частью серии.

Control Resonant была анонсирована на The Game Awards 2025. Одним из главных сюрпризов стало то, что центральным героем теперь выступает Дилан Фэйден, тогда как Джесси Фэйден отходит на второй план. События игры развернутся после распространения влияния Хисс далеко за пределы «Старейшего дома», охватив значительную часть Манхэттена.

По словам со-креативного директора Микаэля Касуринена, новая часть станет самым масштабным проектом Remedy. Игроков ждёт открытый мир с крупными взаимосвязанными зонами, нелинейной структурой заданий, случайными событиями и большим количеством секретов. Разработчики подчёркивают, что хотят создать мир, который будет поощрять исследование и мотивировать к повторным прохождениям.

Ранее Касуринен также рассказал, что прохождение Control Resonant займёт больше времени, чем оригинальной Control. Сюжет разделён на главы, однако переходы между ними будут максимально естественными. В качестве источников вдохновения для игрового процесса он назвал DOOM (2016) и Sekiro: Shadows Die Twice. Это означает, что сражения станут заметно динамичнее и сложнее, однако многие наиболее трудные боссы останутся необязательными, позволяя игрокам самостоятельно выбирать порядок их прохождения.

Не менее необычным выглядит и список произведений, повлиявших на историю проекта. Среди них — «Секретные материалы», «Аннигиляция», «Пикник на обочине» и фильм «Сталкер». По словам разработчиков, одной из центральных тем игры станет стремление человека обрести контроль над собственной жизнью — идея, хорошо сочетающаяся с мистической атмосферой вселенной Control.

Релиз Control Resonant запланирован на 24 сентября для PC, PS5 и Xbox Series X|S. Предстоящая панель на Comic-Con может стать одной из последних крупных презентаций игры перед выходом и, возможно, прольёт свет на её сюжет, персонажей и новые механики.