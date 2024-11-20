Remedy раскрыла, сколько копий Control 2 и FBC Firebreak нужно продать, чтобы выйти в плюс

Студия Remedy предоставила редкую информацию о бизнесе разработки игр, озвучив, сколько копий их будущих проектов Control 2 и FBC Firebreak необходимо продать для достижения безубыточности.
Многопользовательский PvE-шутер Firebreak во вселенной Control рассчитан на кооператив из трех игроков и будет доступен с первого дня на Xbox Game Pass и PS Plus Extra. Бюджет разработки составляет 30 миллионов евро (около 31,7 миллиона долларов). Чтобы полностью окупить вложения, игре нужно разойтись тиражом в 3 миллиона копий в течение 3-5 лет.
Сиквел популярной игры Control требует большего бюджета — 50 миллионов евро (около 52,9 миллиона долларов). Для достижения безубыточности Remedy должна продать от 3 до 4 миллионов копий.
Первая часть Control была успешной, разойдясь тиражом в 4,5 миллиона копий. Remedy возлагает большие надежды на продолжение, особенно с учетом того, что оригинальная игра охватила 19 миллионов игроков через подписочные сервисы.
На фоне нестабильности в игровой индустрии и массовых увольнений, Remedy сохраняет независимость. Студия недавно получила кредит от Tencent на 15 миллионов евро, что поможет ей самостоятельно издавать проекты.
Remedy также работает над ремейками первых двух частей Max Payne для Rockstar Games, что укрепляет их позиции в индустрии.
Ну жду. Надеюсь что то годное выйдет. Пока Remedy не разачаровывали.
Алан воук 2, сам контрол, шутан корейский.
В первой части денуво была? Будет ли во второй?
Не было, у них свои антипиратские приколы которые быстро обходятся
Какие антипиратские приколы? Она вообще изначально была без защиты.
Они по 100 евро за игру будут продавать?