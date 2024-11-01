Remedy: Разработка ремейков первых Max Payne идёт по плану, а полноценное производство Control 2 начнется следующем году

Студия Remedy объявила, что в следующем году начнётся полноценное производство Control 2, в разработке которого уже внедрены основные функции. Важно отметить, что на этот раз Remedy выступает издателем проекта.

Также стали известны новости по другим играм студии. Alan Wake 2 пока не окупила затраты, но уже близка к этому. В FBC: Firebreak продолжается работа над интерфейсом и улучшением игрового процесса; игра выйдет в следующем году и будет доступна в PS Plus Extra/Deluxe и Game Pass.

Разработка ремейков Max Payne 1 & 2 также идёт по плану. Финансовый отчёт студии за девять месяцев показал рост выручки на 65%, что подтверждает успешное развитие Remedy.