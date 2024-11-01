Remedy: Разработка ремейков первых Max Payne идёт по плану, а полноценное производство Control 2 начнется следующем году

Студия Remedy объявила, что в следующем году начнётся полноценное производство Control 2, в разработке которого уже внедрены основные функции. Важно отметить, что на этот раз Remedy выступает издателем проекта.
Также стали известны новости по другим играм студии. Alan Wake 2 пока не окупила затраты, но уже близка к этому. В FBC: Firebreak продолжается работа над интерфейсом и улучшением игрового процесса; игра выйдет в следующем году и будет доступна в PS Plus Extra/Deluxe и Game Pass.
Разработка ремейков Max Payne 1 & 2 также идёт по плану. Финансовый отчёт студии за девять месяцев показал рост выручки на 65%, что подтверждает успешное развитие Remedy.
Remedy пожалуй последний оплод хороших игр. Если Ремеди не выстоит, то одиночные игры станут сервисами окончательно…
Они уже стали сервисами
Хахах ну ты загнул челикс. Этот флагман игроделов до сих пор свой anal woke 2 продать толком не может, только затраты и покрыли. Впрощем ожидаемо, ведь их артхаусный мусор далеко не массовый продукт
MP1,2 мои любимые игры детства. Очень надеюсь сделают ремейк на уровне как RE
Remedy do it
Max Payne (2025) конфирмед
Они эти римейки уже 5 лет не могут сделать. Я не знаю, что там у них за план, но с ним пора завязывать // Александр Ковалёв
Ничего не надо, дайте только увидеть классный ремейк Макса!
Нет, нужен ремейк троечки
нахрен этому днищу еще и ремейк?
Да нет это топ игра, а вот устаревшим играм, первых двух частей точно не нужен, старое надо помянуть
Шанс есть,что в следущем году увидим ремейка Макса.
Разработка ремейков первых Max Payne идёт по плану,очень содержательный заголовок,как будто другие игры существуют, а не Max Payne и Max Payne 2 .
Ждём, и надеемся на очень хороший результат!
Жду ремейк Максимки. Третья часть, которую некоторые хвалят, была чем угодно, но не Max Payne
Она была как раз тем Макс Пейном с кап сценами и отличной графикой ,в отличие от прошлых частей
Max Payne - это мрачный нуарный детектив. А Роки сделали тупые пострелушки в стиле ГТА.
Чего стоит сцена, где Макс бежит по стадиону и просит его прикрыть, т.к. у него нет оружия. И при этом он буквально перешагивает через трупы врагов с пушками
Да, да нуарный детектив с такими же пострелушками, которые занимают всю основную игру, при прохождении, роки хотя бы кар сцены добавили
не знаю, что это за кар или кап сцены, про которые вы пишите. У Remedy было хорошее для того времени решение в виде стильных комиксовых зарисовок
Лучше бы они сначала ремейки Макса сделали а потом уже клепали тупое кинцо 2, этот хлам бесплатно не нужен, только Макса и жду (очень надеюсь они оставят ту шикарную атмосферу нуара и оригинальную подачу а перестрелки станут ещё бодрее и красивее, вот это купил бы с удовольствием) остальные игры от Ремеди с каждым разом всё больше разочаровывают, в первом AW хотя бы геймплей был, даже на машинах между локациями было интересно и атмосферно прокатиться в отличии от дебильных заставок в AW2, да и в Control тоже геймплей был.
Удачи в это верить, тонну повестки добавят и на этом всё
А в тройку не добавят типо?
Как в воду глядишь
Да во всё добавят и всех дырявыми сделают если захотят, одни прочерком пера. люди рабы и нечего с этим сделать не смогут
все Пейны вполне играбельны и без ремейков, лучшеб новое че делали… есть игры где ремейк нужен например silent hill 1 а есть где он воощемта не нужен это например макс пейн
Тока в Стиме игру не выпускайте // Арсений Санько
Лучше вобще на компах не выпускать, к чему эти полумеры // Александр Ковалёв
Да вообще лучше не выпускать, а если выпустить то только для домохозяек на тостере
ага. так и вижу как Рэмеди в ВК-плее выпускают XD