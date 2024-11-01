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Control 2 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.1 96 оценок

Remedy: Разработка ремейков первых Max Payne идёт по плану, а полноценное производство Control 2 начнется следующем году

butcher69
Новости

Студия Remedy объявила, что в следующем году начнётся полноценное производство Control 2, в разработке которого уже внедрены основные функции. Важно отметить, что на этот раз Remedy выступает издателем проекта.

Remedy представила кооперативный шутер FBC: Firebreak, действие которого разворачивается в мире Control

Также стали известны новости по другим играм студии. Alan Wake 2 пока не окупила затраты, но уже близка к этому. В FBC: Firebreak продолжается работа над интерфейсом и улучшением игрового процесса; игра выйдет в следующем году и будет доступна в PS Plus Extra/Deluxe и Game Pass.

Разработчики Alan Wake 2 внезапно показали таинственный тизер-трейлер Control 2

Разработка ремейков Max Payne 1 & 2 также идёт по плану. Финансовый отчёт студии за девять месяцев показал рост выручки на 65%, что подтверждает успешное развитие Remedy.

17
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
GTX990

Remedy пожалуй последний оплод хороших игр. Если Ремеди не выстоит, то одиночные игры станут сервисами окончательно…

4
Shadow B I G

Они уже стали сервисами

1
lDjazZy
"последний оплод хороших игр."

Хахах ну ты загнул челикс. Этот флагман игроделов до сих пор свой anal woke 2 продать толком не может, только затраты и покрыли. Впрощем ожидаемо, ведь их артхаусный мусор далеко не массовый продукт

1
Garris1304

MP1,2 мои любимые игры детства. Очень надеюсь сделают ремейк на уровне как RE

3
K0t Felix

Remedy do it

1
Gradient_Zero

Max Payne (2025) конфирмед

0
Пользователь ВКонтакте

Они эти римейки уже 5 лет не могут сделать. Я не знаю, что там у них за план, но с ним пора завязывать // Александр Ковалёв

0
hamshut

Ничего не надо, дайте только увидеть классный ремейк Макса!

0
Shadow B I G

Нет, нужен ремейк троечки

-5
bma2004 Shadow B I G

нахрен этому днищу еще и ремейк?

-1
Shadow B I G bma2004

Да нет это топ игра, а вот устаревшим играм, первых двух частей точно не нужен, старое надо помянуть

0
Stasonich_spb

Шанс есть,что в следущем году увидим ремейка Макса.

0
Hummer76

Разработка ремейков первых Max Payne идёт по плану,очень содержательный заголовок,как будто другие игры существуют, а не Max Payne и Max Payne 2 .

0
askazanov

Ждём, и надеемся на очень хороший результат!

0
BluntZebulon

Жду ремейк Максимки. Третья часть, которую некоторые хвалят, была чем угодно, но не Max Payne

-1
Shadow B I G

Она была как раз тем Макс Пейном с кап сценами и отличной графикой ,в отличие от прошлых частей

-1
BluntZebulon Shadow B I G

Max Payne - это мрачный нуарный детектив. А Роки сделали тупые пострелушки в стиле ГТА.
Чего стоит сцена, где Макс бежит по стадиону и просит его прикрыть, т.к. у него нет оружия. И при этом он буквально перешагивает через трупы врагов с пушками

0
Shadow B I G BluntZebulon
Max Payne - это мрачный нуарный детектив. А Роки сделали тупые пострелушки в стиле ГТА.

Да, да нуарный детектив с такими же пострелушками, которые занимают всю основную игру, при прохождении, роки хотя бы кар сцены добавили

-1
BluntZebulon Shadow B I G

не знаю, что это за кар или кап сцены, про которые вы пишите. У Remedy было хорошее для того времени решение в виде стильных комиксовых зарисовок

0
saa0891
Также стали известны новости по другим играм студии. Alan Wake 2 пока не окупила затраты, но уже близка к этому.

Лучше бы они сначала ремейки Макса сделали а потом уже клепали тупое кинцо 2, этот хлам бесплатно не нужен, только Макса и жду (очень надеюсь они оставят ту шикарную атмосферу нуара и оригинальную подачу а перестрелки станут ещё бодрее и красивее, вот это купил бы с удовольствием) остальные игры от Ремеди с каждым разом всё больше разочаровывают, в первом AW хотя бы геймплей был, даже на машинах между локациями было интересно и атмосферно прокатиться в отличии от дебильных заставок в AW2, да и в Control тоже геймплей был.

-1
Shadow B I G
очень надеюсь они оставят ту шикарную атмосферу нуара и оригинальную подачу а перестрелки станут ещё бодрее и красивее

Удачи в это верить, тонну повестки добавят и на этом всё

-2
Yamra Zota Shadow B I G

А в тройку не добавят типо?

0
shit again

Как в воду глядишь

0
Shadow B I G Yamra Zota

Да во всё добавят и всех дырявыми сделают если захотят, одни прочерком пера. люди рабы и нечего с этим сделать не смогут

0
Wolfenstein

все Пейны вполне играбельны и без ремейков, лучшеб новое че делали… есть игры где ремейк нужен например silent hill 1 а есть где он воощемта не нужен это например макс пейн

-1
Пользователь ВКонтакте

Тока в Стиме игру не выпускайте // Арсений Санько

-6
Пользователь ВКонтакте

Лучше вобще на компах не выпускать, к чему эти полумеры // Александр Ковалёв

0
Shadow B I G Пользователь ВКонтакте

Да вообще лучше не выпускать, а если выпустить то только для домохозяек на тостере

0
bma2004

ага. так и вижу как Рэмеди в ВК-плее выпускают XD

0