Remedy сообщила, что Control Resonant - "наш самый смелый шаг в расширении вселенной Control"

Наконец-то анонсирована следующая крупная игра от Remedy Entertainment — Control Resonant, релиз которой запланирован на 2026 год. Если первая часть была посвящена Джесси Фейден, то сиквел рассказывает о её брате и имеет совершенно другую атмосферу.
После того, как «угроза миру» обрушилась на Манхэттен, Дилан отправляется Федеральным бюро контроля, чтобы навести порядок. Помимо поиска искупления, он также ищет Джесси.
В новой статье в блоге PlayStation со-креативный директор Микаэль Касуринен заявил, что Resonant — это «наш самый смелый шаг в расширении вселенной Control». Хотя ранее было подтверждено, что это экшен-RPG, игра также имеет открытый финал. Манхэттен предлагает различные «обширные зоны», каждая из которых «скрывает разветвленные миссии, встречи и события, которые можно проходить в любом порядке».
Этот мир живой, странный и реиграбельный — полный открытий, которые вознаграждают любопытство и исследование.
Эта свобода распространяется и на различные способы сражения Дилана благодаря «глубокой системе развития». Так что, хотя вы можете использовать силу Аберранта — оружия ближнего боя, являющегося подходящим аналогом Служебного оружия, — вы также можете полагаться на различные способности (включая манипулирование окружающей средой), чтобы добиться успеха.
В сочетании с развивающимися способностями Дилана это создаёт быстрые, физически напряжённые и непредсказуемые бои, которые отчётливо ощущаются в Control.
Касуринен описал каждую схватку как «эксперимент в хаосе», что звучит вполне правдоподобно, учитывая состояние города.
Control Resonant выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
В каком месте Aw2 опростоволосилась?
Технически игра все еще не окупилась, но повестки там не было. Не считая негроида в роли женщины и то, нашли более мене нормальную актрису.
Но тут причины в технической части игры. Так как игра ну очень требовательная ( она остается самой требовательной и сегодня )
Интересно а не будет ли одним из требований наличие AVX-512 или того хуже AVX10.2. А то это в духе финнов использовать самые передовые технологии как обязательные для запуска. Например Alan Wake 2 вроде как AVX2 требует.
Контрол понравился, но все эти "смелые эксперименты" в продолжении что-то не внушают доверия.
