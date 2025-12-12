Remedy сообщила, что Control Resonant - "наш самый смелый шаг в расширении вселенной Control"

Наконец-то анонсирована следующая крупная игра от Remedy Entertainment — Control Resonant, релиз которой запланирован на 2026 год. Если первая часть была посвящена Джесси Фейден, то сиквел рассказывает о её брате и имеет совершенно другую атмосферу.

После того, как «угроза миру» обрушилась на Манхэттен, Дилан отправляется Федеральным бюро контроля, чтобы навести порядок. Помимо поиска искупления, он также ищет Джесси.

В новой статье в блоге PlayStation со-креативный директор Микаэль Касуринен заявил, что Resonant — это «наш самый смелый шаг в расширении вселенной Control». Хотя ранее было подтверждено, что это экшен-RPG, игра также имеет открытый финал. Манхэттен предлагает различные «обширные зоны», каждая из которых «скрывает разветвленные миссии, встречи и события, которые можно проходить в любом порядке».

Этот мир живой, странный и реиграбельный — полный открытий, которые вознаграждают любопытство и исследование.

Эта свобода распространяется и на различные способы сражения Дилана благодаря «глубокой системе развития». Так что, хотя вы можете использовать силу Аберранта — оружия ближнего боя, являющегося подходящим аналогом Служебного оружия, — вы также можете полагаться на различные способности (включая манипулирование окружающей средой), чтобы добиться успеха.

В сочетании с развивающимися способностями Дилана это создаёт быстрые, физически напряжённые и непредсказуемые бои, которые отчётливо ощущаются в Control.

Касуринен описал каждую схватку как «эксперимент в хаосе», что звучит вполне правдоподобно, учитывая состояние города.

Control Resonant выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.