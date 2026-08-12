Remedy уверяет, что Control Resonant это игра, которую обязательно нужно купить и пройти

Предстоящий релиз Control Resonant знаменует собой попытку Remedy сделать что-то новое с серией. Отходя от своих корней шутера от третьего лица, Control теперь погружается в рукопашный бой. По мере приближения этого масштабного изменения Remedy, похоже, весьма уверена в игре, надеясь с самого начала обеспечить ей оглушительный успех.

В своем последнем финансовом отчёте Remedy назвала Control Resonant игрой, которую обязательно нужно приобрести. Команда надеется не только на огромный успех в день релиза, но и на то, что франшиза Control в целом выиграет от этого релиза.

Remedy заявляет, что, по ее мнению, качество игры позволит ей выделиться среди других игр, выходящих в конце сентября. Студия также утверждает, что привлекательная цена и доступность на всех платформах должны сделать игру привлекательной для огромной аудитории.

Мы позиционируем Control Resonant как обязательную покупку в первый же день, которая поможет превратить Control в долгоиграющую франшизу.

Сама Control на сегодняшний день продана тиражом более 6 миллионов копий, поэтому команда нацелена на более масштабный и успешный релиз с сиквелом.