Remedy уверяет, что Control Resonant это игра, которую обязательно нужно купить и пройти

Предстоящий релиз Control Resonant знаменует собой попытку Remedy сделать что-то новое с серией. Отходя от своих корней шутера от третьего лица, Control теперь погружается в рукопашный бой. По мере приближения этого масштабного изменения Remedy, похоже, весьма уверена в игре, надеясь с самого начала обеспечить ей оглушительный успех.
В своем последнем финансовом отчёте Remedy назвала Control Resonant игрой, которую обязательно нужно приобрести. Команда надеется не только на огромный успех в день релиза, но и на то, что франшиза Control в целом выиграет от этого релиза.
Remedy заявляет, что, по ее мнению, качество игры позволит ей выделиться среди других игр, выходящих в конце сентября. Студия также утверждает, что привлекательная цена и доступность на всех платформах должны сделать игру привлекательной для огромной аудитории.
Мы позиционируем Control Resonant как обязательную покупку в первый же день, которая поможет превратить Control в долгоиграющую франшизу.
Сама Control на сегодняшний день продана тиражом более 6 миллионов копий, поэтому команда нацелена на более масштабный и успешный релиз с сиквелом.
Обязательно к покупке будут ремейки 1 и 2 Макса Пейна, а эту хрень даже бесплатно не хочется играть, играл в предыдущую часть, такая лютая хрень.
Лично я куплю, как остальные не знаю. Это личное дело каждого
"Мы сделали игру! - вы должны и обязаны её купить!"…
Обязательно куплю в Lua, как только она выйдет))
я лучше куплю гирзы, ну или росомаху, на крайняк сайлент хилл, либо реймана или кастлванию в октябре