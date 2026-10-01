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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.2 361 оценка

Remedy выпустила патч 1.4.0 для CONTROL Resonant с режимом "Новая игра++"

Gruz_ Gruz_

Финская студия Remedy Entertainment продемонстрировала образцовую оперативность и без лишних промедлений выпустила обещанное на прошлой неделе обновление для своего мистического экшена CONTROL Resonant. Свежий патч под номером 1.4.0 стал официально доступен для загрузки сегодня, 1 октября 2026 года.

Главным событием релиза, которого с нетерпением ждало игровое сообщество, стало добавление долгожданного режима «Новая игра++» (New Game++). Данная механика позволяет пользователям запускать сюжетную кампанию бесконечное количество раз, при этом все накопленные способности Дилана будут полностью переноситься в каждое следующее прохождение.

Помимо внедрения новой системы прогрессии, разработчики провели масштабную техническую работу и устранили внушительное количество багов. Также авторы внесли ряд важных корректировок в пользовательский интерфейс и общие элементы геймплея, чтобы сделать игровой процесс более гладким, стабильным и приятным для аудитории.

Обновления 4
28
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
Шрек vs DLSS 5

Надеемся что после данных фекалий всё же Лейка и его студию п_дорнут на мороз! Пущай только Макса 1-2 выпустит и гуляет!

32
RickeyIMBA

ахахахха кто вообще захочет проходить игру второй раз?) сразу после первого, кто эти клоуны?

5
VigitalART

Теперь можно играть, спасибо.

3
VioletLysandrias