Remedy выпустила срочный хотфикс перед самым релизом CONTROL Resonant: врагам снизили здоровье, а Дилана сделали сильнее

Remedy Entertainment выпустила хотфикс 1.3.3 для CONTROL Resonant в день мирового релиза. Патч основан на первых отзывах игроков и внутренней статистике: разработчики признали, что противники в начале прохождения оказались слишком живучими, а Дилан ощущался недостаточно мощным в бою.

По словам студии, изменения должны сделать сражения более динамичными, сохранив общий уровень сложности.

Главные правки затронули баланс ранних часов игры:

снижено базовое здоровье большинства противников;

уменьшен уровень оглушения (Falter), необходимый для проведения добиваний;

ослаблены боссы Dancer и Deserter;

увеличены максимальные значения Aberrant Strength и Ability Strength.

Разработчики уточняют, что прирост силы теперь масштабируется по кривой: чем дальше продвигается игрок и чем больше улучшений открывает, тем заметнее возрастает наносимый урон.

В меню игрового процесса доступен Assist Mode, позволяющий отдельно настроить агрессию врагов, входящий урон и скорость восстановления способностей Дилана. При желании сложность можно не только снизить, но и повысить.

Пересборка билдов стала дешевле

Remedy решила поощрить эксперименты с прокачкой:

стоимость полного сброса навыков снижена навсегда;

торговцы получили увеличенный запас предметов для респека;

первый сюжетный босс The Artist теперь гарантированно оставляет два Reset Item вместо одного.

Студия заявила, что продолжит следить за отзывами сообщества и при необходимости выпустит дополнительные балансные обновления.