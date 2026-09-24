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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.1 279 оценок

Remedy выпустила срочный хотфикс перед самым релизом CONTROL Resonant: врагам снизили здоровье, а Дилана сделали сильнее

monk70 monk70

Remedy Entertainment выпустила хотфикс 1.3.3 для CONTROL Resonant в день мирового релиза. Патч основан на первых отзывах игроков и внутренней статистике: разработчики признали, что противники в начале прохождения оказались слишком живучими, а Дилан ощущался недостаточно мощным в бою.

По словам студии, изменения должны сделать сражения более динамичными, сохранив общий уровень сложности.

Главные правки затронули баланс ранних часов игры:

  • снижено базовое здоровье большинства противников;
  • уменьшен уровень оглушения (Falter), необходимый для проведения добиваний;
  • ослаблены боссы Dancer и Deserter;
  • увеличены максимальные значения Aberrant Strength и Ability Strength.

Разработчики уточняют, что прирост силы теперь масштабируется по кривой: чем дальше продвигается игрок и чем больше улучшений открывает, тем заметнее возрастает наносимый урон.

В меню игрового процесса доступен Assist Mode, позволяющий отдельно настроить агрессию врагов, входящий урон и скорость восстановления способностей Дилана. При желании сложность можно не только снизить, но и повысить.

Пересборка билдов стала дешевле

  • Remedy решила поощрить эксперименты с прокачкой:
  • стоимость полного сброса навыков снижена навсегда;
  • торговцы получили увеличенный запас предметов для респека;
  • первый сюжетный босс The Artist теперь гарантированно оставляет два Reset Item вместо одного.

Студия заявила, что продолжит следить за отзывами сообщества и при необходимости выпустит дополнительные балансные обновления.

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Комментарии:  40
Ваш комментарий
xz Dante

Такая же скучная психоделика как и первая часть. Опять просто какой то авторский артхаус.

В первом максе была глубина, сюжет и оригинальность но при этом они смоги всё это уместить в увлекательный геймплей. А щас это забей вообще.

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Жан Берталь