Remedy выпустила срочный хотфикс перед самым релизом CONTROL Resonant: врагам снизили здоровье, а Дилана сделали сильнее

Remedy Entertainment выпустила хотфикс 1.3.3 для CONTROL Resonant в день мирового релиза. Патч основан на первых отзывах игроков и внутренней статистике: разработчики признали, что противники в начале прохождения оказались слишком живучими, а Дилан ощущался недостаточно мощным в бою.
По словам студии, изменения должны сделать сражения более динамичными, сохранив общий уровень сложности.
Главные правки затронули баланс ранних часов игры:
- снижено базовое здоровье большинства противников;
- уменьшен уровень оглушения (Falter), необходимый для проведения добиваний;
- ослаблены боссы Dancer и Deserter;
- увеличены максимальные значения Aberrant Strength и Ability Strength.
Разработчики уточняют, что прирост силы теперь масштабируется по кривой: чем дальше продвигается игрок и чем больше улучшений открывает, тем заметнее возрастает наносимый урон.
В меню игрового процесса доступен Assist Mode, позволяющий отдельно настроить агрессию врагов, входящий урон и скорость восстановления способностей Дилана. При желании сложность можно не только снизить, но и повысить.
Пересборка билдов стала дешевле
- Remedy решила поощрить эксперименты с прокачкой:
- стоимость полного сброса навыков снижена навсегда;
- торговцы получили увеличенный запас предметов для респека;
- первый сюжетный босс The Artist теперь гарантированно оставляет два Reset Item вместо одного.
Студия заявила, что продолжит следить за отзывами сообщества и при необходимости выпустит дополнительные балансные обновления.
Такая же скучная психоделика как и первая часть. Опять просто какой то авторский артхаус.
В первом максе была глубина, сюжет и оригинальность но при этом они смоги всё это уместить в увлекательный геймплей. А щас это забей вообще.