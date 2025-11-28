Remedy зарегистрировала товарный знак Control: Resonant за несколько дней до The Game Awards 2025

Компания Remedy Entertainment зарегистрировала Control: Resonant всего за несколько дней до следующей церемонии вручения наград The ​​Game Awards, поэтому разумно предположить, что студия покажет игру во время мероприятия.

Товарный знак, зарегистрированный в Европе, содержит информацию, в целом соответствующую характеристикам видеоигры, и относится к таким категориям, как «услуги, связанные с видеоиграми», «разные продукты» (вероятно, для маркетинговых целей) и «производство и развлечения в форме телесериалов и фильмов».

Дополнительное подтверждение поступило от владельца заявки, Nordia Attorneys at Law: именно эту юридическую фирму Remedy Entertainment использует для всех своих товарных знаков, что подтверждает гипотезу о вероятной регистрации сиквела Control.

Остаётся выяснить, относится ли товарный знак к проекту, ранее называвшемуся Control 2, или это что-то другое, хотя и связанное с той же интеллектуальной собственностью.

Как известно, FBC: Firebreak принесла убытки Remedy, которая теперь оказалась в сложном положении, вынужденная навёрстывать упущенное. Показ сиквела Control может стать правильным шагом, чтобы побудить пользователей обратить внимание на будущее финской студии, а не на её недавнее прошлое.