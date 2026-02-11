Remedy заверила, что в Control Resonant не используется контент, созданный с помощью генеративного ИИ

Нынешний генеральный директор Remedy Entertainment, Маркус Маки, подтвердил на последней встрече с инвесторами, что Control Resonant не использует контент, созданный с помощью генеративного ИИ, хотя финская студия заинтересована в этой технологии.

Я твердо верю в ценность для игроков, в создание вещей, которые действительно обогащают игровой процесс и общее впечатление от использования. Я также большой сторонник творческих людей в нашей команде, и я верю, что они знают лучшие способы добавить эту ценность.



В Remedy Entertainment мы проявляем разнообразный интерес к изучению инструментов искусственного интеллекта. Например, я могу сказать, что Control Resonant вообще не использует контент, сгенерированный ИИ, но давать какие-либо обещания о будущем ИИ сейчас довольно сложно.



Мы активно следим за развитием этих технологий и оцениваем, есть ли в них что-то этически обоснованное, что может принести пользу игроку и что наши команды действительно захотят использовать. В этом случае, очевидно, решение будет проще.

Согласно некоторым документам, Control Resonant, как ожидается, выйдет раньше GTA 6, причём окно релиза, по-видимому, назначено на второй квартал этого года, то есть очень близко, поэтому объявление об официальной дате может появиться в ближайшее время.