Режим помощи в Control Resonant позволяет регулировать сложность и не блокирует получение достижений

В Control Resonant нет привычного выбора уровня сложности, однако у студии Remedy Entertainment есть иной способ упростить прохождение, если игра покажется слишком трудной. В блоге PlayStation ведущий геймдизайнер Сергей Мохов подробно рассказал о «Режиме помощи» (Assist Mode), который позволяет регулировать агрессивность врагов, скорость вражеских снарядов и «окно» для выполнения идеального уклонения.

Вы можете самостоятельно настраивать входящий и исходящий урон и даже степень воздействия на врагов, вызывающего состояние «шаткости» (Falter) — оно позволяет вывести противника из равновесия и провести добивающий прием. Также можно изменить скорость восстановления энергии, чтобы Дилан мог чаще использовать свои способности, и усилить «магнитный эффект» в ближнем бою, благодаря чему позиционирование при атаках станет менее требовательным к точности.

А если этого недостаточно и вы хотите играть в максимально спокойном режиме, можно включить бессмертие и даже убивать врагов или вводить их в состояние «шаткости» с одного удара. Эту функцию можно активировать в любой момент; также доступны готовые наборы настроек. Разумеется, главное отличие от оригинала — возможность не только упростить, но и повысить сложность игры с помощью этого режима.

Пожалуй, самым неожиданным стало решение Remedy не блокировать получение трофеев и достижений при использовании режима помощи.

Ваше время ценно, и только вам решать, как именно проходить игру. Поэтому мы не ограничиваем получение трофеев или достижений при использовании режима помощи. Настраивайте игру так, как вам удобно, и проходите Control Resonant на собственных условиях.

Это определённо перекликается с главной темой серии — обретением контроля.

Релиз Control Resonant на ПК, Xbox Series X/S и PS5 состоится 24 сентября; действие игры разворачивается спустя семь лет после событий первой части. В то время как система сдерживания в «Старейшем доме» дает сбой, а Манхэттену угрожает паранормальная катастрофа, Дилан Фейден становится для FBC лучшей надеждой на спасение.