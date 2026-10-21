Режиссер Control Resonant объяснил, почему в сиквеле нет любимой фанатами группы

Группа Old Gods of Asgard — это уже классика для игр Remedy. Однако креативный директор Control Resonant Микаэль Касуринен нарушил традицию и не взял музыкантов в новую игру.

В большом интервью для VGC он объяснил, что история Дилана требует больше личных, глубоких моментов. «Меньше — значит лучше. Давайте сосредоточимся на этом и покажем правильное эмоциональное развитие героя», — отметил Касуринен. Мощный и громкий стиль Old Gods of Asgard просто не подошел бы под нужную атмосферу.

Режиссер напомнил, что в первом Control музыка была на первом плане — вспомнить хотя бы знаменитый лабиринт Пепельницы, где играл трек Take Control. В сиквеле же все иначе. Здесь в центре внимания сюжет и сам Дилан. Другие персонажи и враги лишь раскрывают его образ, а музыка просто создает нужный фон.

В Control Resonant оставили лишь пасхалку — плакат группы. Новых треков от них в сиквеле не будет, хотя ранее музыканты регулярно появлялись в проектах студии. Рокеры зажгли в Alan Wake и Control, а их главным триумфом стал хит Herald of Darkness из Alan Wake 2. Сами Old Gods of Asgard — это альтер-эго реальной группы Poets of the Fall. Они даже выступали вживую на церемонии The Game Awards, где сценарист Remedy Сэм Лейк исполнил вместе с ними свой знаменитый танец.

Несмотря на смену тона, пресса осталась в восторге. Издание VGC уже оценило Control Resonant на максимальные 5 звезд:

«Control Resonant рискнула со сменой жанра, и ставка сыграла. Проект предлагает шикарный актерский состав и один из лучших арт-дирекшенов этого года. Сиквел превзошел оригинал и подарил еще больше ярких моментов. Обязательно найдите время для Control Resonant. Вы не пожалеете».