Секретные материалы, Твин Пикс и даже Евангелион послужили источниками вдохновения для Control Resonant

Если вы хотите подготовиться к Control Resonant и составить представление о предстоящей игре, Remedy Entertainment готова вам помочь. Разработчики раскрыли источники вдохновения для новой игры.
После того, как финны представили более подробный обзор геймплея игры, она вызвала множество ассоциаций. Наконец, команда решила раскрыть некоторые детали и подтвердить свои источники вдохновения.
Команда рассказала, что Control Resonant вдохновлена многочисленными известными и признанными произведениями поп-культуры. К ним относятся телесериалы «Секретные материалы», «Грань», «Сумеречная зона» и «Твин Пикс»; книги «Дом листьев»; цикл «Южный предел» (особенно том 1 — «Аннигиляция»); «Пикник на обочине»; и даже аниме Евангелион.
Поэтому, хотя и неясно, когда выйдет долгожданная игра, фанатам не стоит жаловаться на скуку или долгое ожидание. Контент, предоставленный создателями, не только сделает времяпрепровождение более приятным, но и, несомненно, будет способствовать погружению и пониманию игры.
Выглядит как дженерик-кал. Упоминание твин-пиксов и евангейлиона не более чем пиарход, чтобы фанатов перечисленного затянуть в свою игру.
Нет, не выглядит как дженерик-кал.
Ну, то есть как и во втором Алане.
блин лучше бы как и в первом руководствовались SCP у них хоть что-то интересное получилось в отличие от пресного "Еблана феЙка 2".
В первом Контрол хоть суть вселенной была на уровне канона а теперь точно будут опять жирные чернокожие бабы ноль сюжета и сюжет высоссаный из жаль что не пальца а известно из чего судя по повестке.
Я вижу Devil May Cry от нейросети, но авторам виднее, конечно же.
Разрабов потянуло вообще в другую сторону. И самое тупое, что можно было сделать, так это объединить все свои проекты в одну вселенную. Эта игра вообще смесь Прототипа, DMC и еще какой-то хрени. Надеюсь, что они с ремейками Макса такого не наворотят...