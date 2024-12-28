В интервью IGN Сэм Лейк рассказал о Control 2, вселенной Remedy Connected и будущем студии, раскрыв некоторые подробности о текущих проектах и ​​о том, что ждет финскую команду разработчиков на горизонте.

Remedy Entertainment с годами выросла, и теперь мы — компания, которая работает над несколькими проектами одновременно, поэтому над такими играми, как FBC: Firebreak, Control 2 и ремейками Max Payne и Max Payne 2, работает несколько команд.



Мы пришли закрепить концепцию Remedy Connected Universe, а это означает, что персонажи Control и Alan Wake существуют в одном мире. Очевидно, все это произошло, пока мы работали над Control.

Спрятав тизер Control 2 в дополнении The Lake House к Alan Wake 2, Remedy Entertainment также хочет изучить кросс-медийные возможности своих франшиз и сделает это в сотрудничестве с Annapurna.

Мы долго обдумывали эту идею, и теперь, с Annapurna, мы думаем, что нашли идеального партнера: наше сотрудничество будет настоящим, очевидно, они предоставят свой опыт, а мы предоставим доступ к контенту, связанному с нашими играми и нашей повествовательной вселенной/

Когда его спросили о будущем Remedy Entertainment, игровой директор рассказал о видеоиграх как о форме искусства и о том, что некоторые вещи были невозможны еще несколько лет назад, поэтому его намерение состоит в том, чтобы продолжать экспериментировать, изобретать и создавать опыт, который отличается от обычного.