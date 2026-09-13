Снятие эмбарго на публикацию обзоров Control Resonant ожидается за 5 дней до выхода игры

Поклонники Remedy Entertainment вскоре смогут узнать мнение критиков о новой игре студии — Control Resonant. Этот проект в жанре экшен-RPG является прямым продолжением игры Control, вышедшей в 2019 году. На этот раз игрокам предстоит взять на себя роль Дилана Фейдена — «параутилитария» (человека со сверхспособностями), который появлялся в качестве второстепенного персонажа в оригинальной игре. В ходе своего путешествия Дилану придётся противостоять вторжению опасных сущностей и одновременно пытаться найти свою сестру Джесси Фейден, главную героиню первой части.

Согласно данным Metacritic, снятие эмбарго на публикацию обзоров Control Resonant ожидается «в конце недели» — примерно за 5 дней до официального выхода игры, намеченного на 24 сентября 2026 года.

Кроме того, 20 сентября 2026 года на PlayStation 5 станет доступна предварительная загрузка издания Deluxe Edition, а 22 сентября — стандартного издания; размер файлов для скачивания составит 89,273 ГБ. В рамках предварительной загрузки пользователи, оформившие предзаказ, получат игру с уже установленной актуальной версией (01.200.000), хотя ближе к моменту выхода может быть выпущено дополнительное обновление.

Выход игры Control Resonant запланирован на 24 сентября 2026 года на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.