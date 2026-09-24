Состоялся релиз CONTROL Resonant - продолжение Control с Диланом Фейденом и искажённым Манхэттеном

Состоялся релиз CONTROL Resonant — продолжения отмеченной наградами Control от студии Remedy Entertainment. Игра стала доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC в Steam и Epic Games Store. Версия для Mac появится позднее в 2026 году, а на старте проект также поддерживает GeForce NOW.

В центре сюжета находится Дилан Фейден, который после долгих лет заточения в Федеральном бюро контроля оказывается вовлечён в новый паранормальный кризис. Манхэттен искажает новая форма резонанса, существующая наряду с Шипением и Плесенью, а таинственная космическая сила меняет саму реальность. Джесси Фейден пропала, поэтому Дилану приходится взять на себя роль последней линии обороны человечества.

CONTROL Resonant представляет собой приключенческий ролевой экшен от третьего лица с крупными отдельными районами Манхэттена, побочными активностями, скрытыми встречами и необязательными открытиями. Сверхъестественные способности Дилана позволяют перемещаться по пространствам, где привычные законы физики больше не действуют, включая зоны с гравитационными аномалиями, полностью меняющими направление притяжения и ориентацию окружения.

Примерно за сутки до официального релиза CONTROL Resonant также появилась в неофициальном доступе в сети. Рабочая PC-версия начала распространяться ещё до глобального запуска игры, при этом в проекте не используется Denuvo Anti-Tamper.