"Совет" в Control Resonant начинает отчитывать игрока, если тот слишком долго занимается побочными миссиями

Control Resonant предлагает игрокам немало побочных занятий, однако сама игра может начать выражать недовольство, если слишком долго игнорировать основную сюжетную линию. В определённый момент Совет начинает отчитывать Дилана за то, что тот отвлекается от своей главной задачи и тратит время на необязательные миссии.
Эту особенность заметили игроки, которые решили не спешить с прохождением основной истории. Если долго исследовать Манхэттен и выполнять сторонние задания, Совет начинает напоминать Дилану о его обязанностях и подталкивать его к возвращению к основному сюжету.
В некоторых случаях реакция Совета становится ещё более характерной для этой загадочной сущности. Когда Дилан отвлекается от задания ради спасения людей, Совет может дать понять, что считает их расходным материалом и не видит особого смысла тратить на них время.
Ситуация выглядит особенно забавно потому, что сама Control Resonant активно поощряет исследование мира. Помимо основной сюжетной линии, игрокам доступны побочные истории и различные активности, поэтому желание временно отложить главную задачу и изучить другие районы Манхэттена возникает вполне естественно.
Однако вместо обычного системного уведомления разработчики решили встроить напоминания непосредственно в повествование. Совет не просто сообщает игроку о текущей цели, а делает это в свойственной ему манере, демонстрируя недовольство тем, что Дилан занимается посторонними делами.
Таким образом, Remedy превратила привычку игроков откладывать основной сюжет ради побочного контента в небольшую внутриигровую шутку. Продолжать заниматься необязательными заданиями никто не запрещает, но Совет обязательно даст понять, что такой подход ему не нравится.
Склонения вышли из текста. Хоть немного бы проверили свой материал после выхода из нейронки/переводчика.
Смените нейронку, эта бухает.