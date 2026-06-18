Создатели Control Resonant объяснили, почему решили отказаться от шутерной формулы

Remedy готовит для серии Control одно из самых смелых изменений за всю историю франшизы. Продолжение не только получит нового героя, но и полностью откажется от привычной шутерной формулы в пользу сражений в ближнем бою.

Главным героем Control Resonant станет Дилан Фейден — брат Джесси из оригинальной Control. Как рассказал арт-директор проекта Элмери Райтанен, персонаж изначально задумывался как боец ближнего боя, что и стало одной из причин кардинальных изменений в игровом процессе. Если Джесси делала ставку на дистанционные атаки, то Дилан предпочитает сражаться вплотную с противниками.

По словам Райтанена, смена жанрового вектора связана не только с сюжетом. В Remedy рассчитывают привлечь к франшизе новую аудиторию, в частности поклонников экшен-RPG, которые могли пройти мимо первой Control из-за ее шутерной основы.

Несмотря на столь серьезные перемены, разработчики уверяют, что Resonant сохранит атмосферу, стиль и ключевые черты оригинальной игры. В студии уверены, что даже в новом формате поклонники смогут узнать знакомый дух Control.