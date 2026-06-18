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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.6 201 оценка

Создатели Control Resonant объяснили, почему решили отказаться от шутерной формулы

IKarasik IKarasik

Remedy готовит для серии Control одно из самых смелых изменений за всю историю франшизы. Продолжение не только получит нового героя, но и полностью откажется от привычной шутерной формулы в пользу сражений в ближнем бою.

Главным героем Control Resonant станет Дилан Фейден — брат Джесси из оригинальной Control. Как рассказал арт-директор проекта Элмери Райтанен, персонаж изначально задумывался как боец ближнего боя, что и стало одной из причин кардинальных изменений в игровом процессе. Если Джесси делала ставку на дистанционные атаки, то Дилан предпочитает сражаться вплотную с противниками.

По словам Райтанена, смена жанрового вектора связана не только с сюжетом. В Remedy рассчитывают привлечь к франшизе новую аудиторию, в частности поклонников экшен-RPG, которые могли пройти мимо первой Control из-за ее шутерной основы.

Несмотря на столь серьезные перемены, разработчики уверяют, что Resonant сохранит атмосферу, стиль и ключевые черты оригинальной игры. В студии уверены, что даже в новом формате поклонники смогут узнать знакомый дух Control.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Destroited
но и полностью откажется от привычной шутерной формулы в пользу сражений в ближнем бою

иии... игра теперь для меня полностью мертва, даже с торрента не стану качать.

8
Шрек vs Clair Obser 33

У нас же так мало игр с подобной боёвкой! А шутеров таак много...

3
Serg_Sigil

Это они типа так "спасают" франшизу? У новой аудитории и так миллион этих ARPG - от соусов до финалок, а старая аудитория в своём большинстве покрутит у виска и мб даже не будет играть на релизе вообще lol

2
antonborisov198

Ну был TPS, будет слешер, хоспади.

1