Создатели Control Resonant показали битву с огромным боссом, извергающим магму

IGN First выпустил новый геймплей с боем с боссом Control Resonant. Дезертир — один из Резонантов, зловещих фигур, обладающих исключительной силой, и, по-видимому, ответственный за завод, находящийся на грани взрыва.

Естественно, Дилан сталкивается с ним, и сказать, что он огромен, было бы преуменьшением. Хотя бой начинается довольно медленно, поскольку игрок уклоняется от извергаемых им потоков лавы, Дезертир проявляет немного больше изобретательности. От запуска огненных снарядов до нанесения ударов множеством раскалённых труб, торчащих из его тела, — это столкновение, к которому нужно отнестись серьёзно.

Предыдущие эпизоды также заслуживают внимания: Дилан расправляется с группой Шумов и в конце концов решает головоломку, чтобы попасть на фабрику. На первом этаже на него нападают ещё больше врагов, и мы видим, как в игру вступают многочисленные формы Аберрантов.

Control Resonant готовится к выходу 24 сентября на ПК, Xbox Series X/S и PS5.