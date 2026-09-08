Стал известен размер файлов Control Resonant на PlayStation 5

Точный размер установочного файла игры Control Resonant был наконец раскрыт благодаря данным из базы PlayStation Store. Согласно сообщению авторитетного аккаунта PlayStation Game Size в социальной сети X, для загрузки и установки версии 01.200.000 этой игры пользователям потребуется 89,273 ГБ свободного места на накопителе консоли.

Зная этот внушительный объем, игроки могут заранее освободить место на SSD-диске консоли к датам предварительной загрузки и выхода проекта.