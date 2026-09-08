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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.4 217 оценок

Стал известен размер файлов Control Resonant на PlayStation 5

monk70 monk70

Точный размер установочного файла игры Control Resonant был наконец раскрыт благодаря данным из базы PlayStation Store. Согласно сообщению авторитетного аккаунта PlayStation Game Size в социальной сети X, для загрузки и установки версии 01.200.000 этой игры пользователям потребуется 89,273 ГБ свободного места на накопителе консоли.

Зная этот внушительный объем, игроки могут заранее освободить место на SSD-диске консоли к датам предварительной загрузки и выхода проекта.

Консоли 2
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
PuaJl4eJl

А кому не по барабану - сколько там размер файлов,это же не эксклюзив и на ПК тоже выходит...

3
VigitalART
2