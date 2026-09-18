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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.3 220 оценок

Стало известно точное время выхода Control Resonant

monk70 monk70

Студия Remedy возвращается, и ожидание нового проекта подходит к концу. Выход Control Resonant запланирован на 24 сентября 2026 года. На этот раз место действия перемещается из «Старейшего дома» на просторы Нью-Йорка, а привычная формула шутера от третьего лица уступает место полноценной Action-RPG с упором на ближний бой.

Релиз Control Resonant в цифровом формате состоится 24 сентября 2026 года в 17: 00 МСК на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (в Steam и Epic Games Store).

Предусмотрена возможность раннего доступа (за 48 часов до выхода), но есть нюанс. Ранний доступ предоставляется эксклюзивно владельцам PS5, купившим издание Digital Deluxe в PlayStation Store. Это означает, что игроки на ПК и Xbox не смогут начать игру раньше остальных.

Для владельцев издания Digital Deluxe на PS5 игра станет доступна 22 сентября 2026 года — за два полных дня до стандартного релиза. Применяется та же таблица часовых поясов, что и выше, но с поправкой на дату: 22 сентября вместо 24-го.

14
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
agula98

Надо будет обязательно поддать газку форумчанам

12
Джон Сноу 2

Интересно, эти рукожопы из Remedy сделали какие-то выводы по оптимизации после Anal Woke 2 или нет.

7
PuaJl4eJl

А точное время выхода в "зеленых"магазинах через час,после основного выхода

6
Egik81

Ну тестовые обзоры уже появились в том числе и для портативных консолей. Лидером среди последних что логично стала MSI Claw 8 EX на базе Intel® Arc™ G3 Extreme processor .

3
Шрек vs D