Студия GamesVoice открыла сбор на русскую озвучку Control Resonant

Студия GamesVoice объявила о запуске сбора средств на создание русской озвучки Control Resonant — нового проекта во вселенной Remedy. Для реализации дубляжа команда планирует собрать 970 000 рублей.

GamesVoice уже имеет опыт работы с серией: студия выполнила русскую озвучку дилогии Alan Wake и оригинальной Control. Все готовые локализации доступны для скачивания на сайте команды.

Для Control Resonant GamesVoice намерена вернуть прежних актёров озвучания к своим ролям, чтобы сохранить преемственность с оригинальной игрой. При этом на этот раз команда не обещает полностью перепевать все песни, как это было сделано для Alan Wake 2.

Сроки выхода русской озвучки напрямую будут зависеть от того, насколько быстро удастся завершить сбор средств. Если необходимая сумма будет собрана, GamesVoice сможет приступить к работе над локализацией нового проекта Remedy.