Судя по отчёту, Control Resonant выйдет во 2-м квартале года, а ремейк Max Payne 1&2 - до конца года

2026 год выглядит все более и более многообещающим. В дополнение к официально анонсированным играм, таким как GTA VI, Phantom Blade Zero, Marvel's Wolverine, Gears of War E-Day, Fable, Forza Horizon 6, Crimson Desert, Resident Evil Requiem и многим другим, финны из Remedy также присоединяются к празднику.

Геймеры обнаружили аналитический отчёт, который дает надежду на то, что Remedy выпустит две игры в 2026 году — Control Resonant планируется к выходу во втором квартале, а к концу года мы сможем сыграть в долгожданный ремейк Max Payne 1&2.

Выдержка из отчёта:

В настоящее время мы ожидаем запуска Control Resonant в конце второго квартала 2026 года (ранее мы планировали запуск в первом полугодии 2027 года). Мы считаем, что запуск может быть отложен до третьего квартала, но мы не будем обновлять наш прогноз до официального подтверждения сроков.



Ранее мы предполагали, что доля Annapurna в доходах от игры не будет включена в отчет о прибылях и убытках Remedy, но оказалось, что эти средства будут проходить через Remedy. Поэтому наши оценки доходов соответственно увеличились, но доля Annapurna теперь также отражается как расход. Наши окончательные предположения относительно чистой прибыли Control Resonant для Remedy за первые три года остаются практически неизменными.



В настоящее время мы предполагаем, что Remedy не будет получать роялти от проекта Max Payne до 2027 года (ранее прогнозировалось на 4 квартал 2026 года), хотя сама игра всё ещё может выйти в 2026 году.



Мы оцениваем, что значительная часть амортизации капитальных производственных затрат Control Resonant будет приходиться на год запуска. В результате наш прогноз амортизации на 2026 год значительно увеличился, что негативно скажется на показателе EBIT. Между тем, на уровне EBITDA наш прогноз прибыли на 2026 год также значительно увеличился. Наш прогноз на 2027 год немного снизился из-за изменений сроков.