Судя по видео от ElAnalistaDeBits, трассировка путей преображает графику Control Resonant на ПК, значительно улучшая её качество и делая сравнение с консольными версиями новой игры от студии Remedy Entertainment весьма затруднительным.

Если на PS5 и Xbox Series X|S игра страдает от многочисленных артефактов реконструкции изображения — что обусловлено высокими техническими требованиями обширного открытого мира, особенно в режиме 60 кадров в секунду, — то на ПК ситуация кардинально иная: игра воспринимается как совершенно другой проект.

В видео показана работа трассировки путей на элементах окружения, придающая им новый уровень реализма: лобовые стекла и кузова автомобилей начинают отражать свет, тени выглядят гораздо естественнее, а качество затенения (ambient occlusion) заметно возрастает.

Впрочем, улучшения касаются не только окружения, но и персонажей — в частности, Дилана, чей облик становится гораздо более интересным и реалистичным.

В целом, технология трассировки путей — наряду с широко обсуждаемой DLSS 5 — становится тем фактором, который действительно проводит чёткую грань между производительностью актуальных консолей и ПК среднего или высокого ценового сегмента.