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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.3 220 оценок

Трассировка путей преображает графику Control Resonant на ПК

monk70 monk70

Судя по видео от ElAnalistaDeBits, трассировка путей преображает графику Control Resonant на ПК, значительно улучшая её качество и делая сравнение с консольными версиями новой игры от студии Remedy Entertainment весьма затруднительным.

Если на PS5 и Xbox Series X|S игра страдает от многочисленных артефактов реконструкции изображения — что обусловлено высокими техническими требованиями обширного открытого мира, особенно в режиме 60 кадров в секунду, — то на ПК ситуация кардинально иная: игра воспринимается как совершенно другой проект.

В видео показана работа трассировки путей на элементах окружения, придающая им новый уровень реализма: лобовые стекла и кузова автомобилей начинают отражать свет, тени выглядят гораздо естественнее, а качество затенения (ambient occlusion) заметно возрастает.

Впрочем, улучшения касаются не только окружения, но и персонажей — в частности, Дилана, чей облик становится гораздо более интересным и реалистичным.

В целом, технология трассировки путей — наряду с широко обсуждаемой DLSS 5 — становится тем фактором, который действительно проводит чёткую грань между производительностью актуальных консолей и ПК среднего или высокого ценового сегмента.

ПК 6
6
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
VenomTRat

Пути есть пути, сверху длсс5 и фотореализм готов

7
Milvago

И стали все капоты стеклянными зеркалами

6
Господин Лидер Мур

никто и не будет в здравом уме без лучей играть, тут без лучей делать нечего! ( как и в последнем резике )

5
Gameslinger

сонилохам такое не снилось

4