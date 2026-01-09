В Control Resonant Дилану предстоит сделать "невозможный выбор", чтобы "решить судьбу человечества"

На The Game Awards были сделаны довольно интересные анонсы, в том числе и Control Resonant от Remedy Entertainment. В сиквеле к хиту 2019 года Дилан Фейден, брат Джесси, выходит из комы и покидает город, столкнувшийся с беспрецедентной угрозой.

В новом трейлере в Twitter компания Remedy рассказала всё, что новые игроки должны знать о первой игре и о её связи с Resonant. Всё это знакомо тем, кто играл в оригинал, но интересно узнать, что в Старейшем Доме фактически рухнули условия содержания.

И пока Дилан ищет Джесси, таинственно пропавшую без вести, он также «наладит новые связи, столкнётся с деяниями своего прошлого и сделает невозможный выбор, который решит судьбу человечества». Может ли новая часть серии намекать на несколько концовок? Может быть, наш герой откажется от своей миссии и шанса на искупление, чтобы вместо этого уничтожить мир?

В любом случае, Remedy Entertainment скоро раскроет больше информации о своей миссии и мире Resonant. На данный момент мы знаем, что Манхэттен предлагает игрокам обширные, искажённые пространства для исследования и сражений. Будучи «открытой» экшен-RPG, игроки будут иметь относительную свободу передвижения, выполняя «разветвлённые миссии, встречи и события» практически в любом порядке.

Control Resonant выйдет в 2026 году для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.