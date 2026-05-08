В Control Resonant на релизе будет доступна функция Xbox Play Anywhere

Remedy Entertainment продолжает привлекать внимание геймеров к Control Resonant, раскрывая подробности о своей новой, креативной экшен-игре с элементами RPG. Ранее была подтверждёна поддержка Новой игры+, а также показан закулисный взгляд на место действия сиквела 2019 года — Манхэттен. Теперь разработчики объявили о поддержке функции, которую оценит сообщество Xbox.

Хотя у игры пока нет даты релиза, Control Resonant будет поддерживать Xbox Play Anywhere с первого дня. Это означает, что покупка одной копии в Microsoft Store позволит вам играть и продолжать играть на вашем ПК, Xbox Series X|S или совместимых мобильных устройствах, поскольку ваши сохранения будут храниться в облаке.

Старший менеджер по коммуникациям Миика Хуттунен признает, что это связано с тем, что Remedy Entertainment является независимым издателем собственных игр, поэтому ничто не помешало воссоединению с Xbox. Он также признал, что разработчики понимали, что современные геймеры используют не только компьютеры и консоли, но и портативные устройства, такие как ROG Xbox Ally. Поэтому при разработке предстоящего релиза они позаботились о том, чтобы управление и производительность были удовлетворительными независимо от выбранного оборудования.

Мы хотим, чтобы игра была отличной на всех платформах и обеспечивала наилучший возможный опыт для игроков. Многие моменты AAA-игр великолепно смотрятся на больших экранах, но мы также понимаем, что некоторые игроки используют портативные устройства. Мы учитываем это с точки зрения производительности и управления, чтобы обеспечить им наилучший возможный опыт.

В интервью Xbox News также принял участие креативный директор Микаэль Касуринен. Создатель игры рассказал, что она была разработана таким образом, чтобы игроки могли начать знакомство с историей брата и сестры Фейден как с первой, так и с последней части.

Я рассматриваю эти две игры как родственные, каждая из которых стоит на своих собственных ногах, со своим собственным отношением и подходом к миру. Но это все тот же общий мир, охваченный новым кризисом. Истории в обеих играх сосредоточены на брате и сестре Фейден; перспектива просто меняется в зависимости от того, в какую игру вы играете. Поэтому игрокам не стоит беспокоиться о потере связи с этими персонажами и с тем, кто они есть. Однако, чтобы по-настоящему узнать их, нужно увидеть их путь их собственными глазами.



Это также позволяет нам по-новому взглянуть на мир через квесты, игровой процесс, оружие и способности. Это также облегчает вовлечение новых игроков: нет необходимости играть в первую Control перед Resonant. Обе части представляют собой разные игровые ситуации, каждая из которых представляет главного героя, подобного чистому листу, готового открыть свою судьбу. А если вы хотите расширить свой кругозор, ничто не мешает вам увидеть и другую сторону медали.