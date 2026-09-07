В CONTROL Resonant не будет привычного цикла дня и ночи - каждая зона живёт по своим правилам

В CONTROL Resonant не будет привычной смены дня и ночи. Remedy решила зафиксировать время суток для каждой отдельной зоны, чтобы сделать локации более узнаваемыми и подчеркнуть их уникальную атмосферу.

Старший дизайнер уровней Remedy Архи Макконен рассказал, что мир игры состоит из нескольких связанных между собой зон, каждая из которых получила собственный визуальный стиль, погоду и время суток. При этом эти параметры не будут меняться по мере прохождения.

По словам разработчика, такой подход является осознанным решением. Авторы хотели, чтобы каждая область имела собственную атмосферу и буквально с первого взгляда отличалась от остальных. Все локации основаны на версии Манхэттена, но поверх привычного городского пространства накладывается паранормальный слой.

Хорошим примером стал «Парк». Несмотря на название, эта зона не является интерпретацией Центрального парка Нью-Йорка. Её облик связан с Плесенью, которая распространилась из «Старейшего дома». Органическая субстанция покрывает пространство настолько сильно, что здания начинают разрушаться.

При этом Remedy не собирается делать зоны просто красивыми декорациями. После первых одного-двух часов игрок получит доступ сразу к нескольким областям и сможет самостоятельно решать, какую из них исследовать дальше.

CONTROL Resonant выйдет 24 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.